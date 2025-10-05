Un colț din Capitală s-a întors în timp, în acest weekend. În parcarea din faţa Bibliotecii Naţionale, "Socialistele Oraşului", zeci de mașini românești și străine, din perioada comunistă, au readus la viață povești uitate. Expoziția a arătat și diferențele dintre clasele sociale ale vremii: limuzinele de protocol cu care se plimbau liderii contrastează cu banalele Dacii pentru care oamenii de rând aşteptau ani de zile.

Acum mai bine de patru decenii, un autoturism Mercedes model 200, fabricat în 1969, a fost cumpărat de la Armată. De atunci, a rămas în familia lui Ionuț.

"M-am născut, pot să spun, în această maşină. Bunicul mă mai lua câteodată de la şcoală cu ea" a mai explicat proprietarul Slobozeanu Ionuţ.

Cea mai veche piesă expusă a fost un Ford Super Deluxe fabricat în 1946.

Articolul continuă după reclamă

"Exponatele de top sunt, întotdeauna, limuzinele prezidenţiale" a spus vice-preşedintele Cornaciu Şerban.

Sunt simboluri ale unei epoci în care clasele sociale erau clar delimitate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cât timp aşteptau oamenii după o maşină

"Cinci ani, cam aşa era perioada de aşteptare. Ne venea rândul, ne anunţa când era la scadenţă şi ne bucuram că aveam maşină după. Circulam o duminică da, una nu. Circulam cu prietenii între. În funcţie de numărul de înmatriculare. Par şi impar" a spus Ioan Dascălu.

"Benzina era, practic, pe cartelă, aveai două plinuri pe lună în Bucureşti, undeva la 80 de litri pe lună. În provincie era mai rău, aveai vreo 20 de litri" şi-a amintit un participant.

În timp ce populația făcea economii pentru fiecare litru, reprezentanții statului circulau în Mercedesuri de protocol, limuzine sovietice ZIL sau Volga, și în autospecialele instituțiilor comuniste. Primul ARO de miliție recondiționat complet după standardele anilor '80 a fost și el prezent la expoziție.

"Nu s-a modificat nimic. arată fix ca o maşină din anii '80. Ea este din 1984, are toate staţiile, goarna" a explicat proprietarul Cristian Ozon.

Expoziția Socialistele Oraşului a fost organizată de Retromobil Club România şi e alcătuită, în mod exclusiv, din exponate aflate în colecțiile membrilor.

Ana Maria Munteanu Like Cred cu fermitate că jurnalismul de calitate ar trebui să fie de neclintit. Pentru asta fac tot ce îmi stă în putință să scot la iveală adevărul din orice “poveste”. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰