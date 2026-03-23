Decizie în premieră a poliştilor: Un elev de clasa a opta de la renumitul Colegiu George Coşbuc din Bucureşti, fiul Marei Bănică, a primit ordin de protecţie împotriva unui profesor. Dascălul nu mai are voie să se apropie de copil, după ce a fost acuzat că l-a lovit. Cazul este anchetat nu doar penal. Şi Inspectoratul Şcolar a deschis o anchetă.

Incidentul a avut loc lângă colegiul George Coșbuc", unde băiatul Marei Bănică este elev în clasa a opta. Copilul de 14 ani mergea cu colegii spre casă când s au întâlnit cu profesorul de istorie. "Domnul profesor venea din sens invers şi cred că nu a avut loc să treacă sau nu ştiu ce l-a determinat să îi oprească, ia legitimaţi-vă bă! Cine sunteţi? Riegler. Şi copilul nu a înţeles Riegler. Puteţi repeta, vă rog? Si în clipa aia, domnul profesor i-a dat cu un picior spre zona inghinală, unde nu l-a atins, din fericire. Şi au fugit", a declarat Mara Bănică.

Profesorul are o altă variantă

Profesorul are o altă variantă. "E o totală aiureală. Eu veneam spre liceu şi pe un gard înalt şi subţire am văzut un baiat care tremura pe gard. Stătea în dezechilibru şi i-am spus 'Mai bine da te jos' şi l-am şi ajutat. Şi zic ce-i cu tine? Colegul, adică băiatul Marei Bănică, mi-a aruncat lucrurile peste gard. N-a existat nicio agresiune. Baiatul Marei Bănică tot facea cu pieptul la mine şi i-am zis 'stai înapoi'.", a declarat Corneliu Riegler, profesor la Colegiul George Coșbuc. După incident, copiii au avut nevoie de ajutorul psihologului colegiului, acuză Mara Bănică. "A fost doamna director si a dat o declaratie la procuror pentru că copiii s-au refugiat la dânsa în birou imediat după incident, cerând ajutor", a declarat Mara Bănică.

Mai mult, jurnalista a făcut plângere şi a obţinut şi un certificat medico-legal. Politistii au luat o decizie în premieră. În urma plângerii, a fost emis un ordin de protecție provizoriu. Timp de cinci zile, profesorul este obligat să păstreze o distanță de cel puțin 5 metri față de elev, în școală, și de minimum 200 de metri față de locuința acestuia. "A fost completat formularul de evaluare a riscului, rezultând existența unui risc iminent. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă", a declarat Cătălina Toma, purtător de cuvânt Poliţia Capitalei.

Inspectoratul Şcolar s-a autosesizat şi a trimis o echipă de control la şcoală. Nici fiul Marei Bănică, nici profesorul nu sunt la primele incidente publice. În 2018, pe cand era elev in clasa 1, copilul a acuzat o profesoară ca l-a bătut. În acelasi an, dascălul s-a trezit cu mascaţii peste el. Forţele de ordine au intrat din greşeală peste el. Profesorul s-a judecat în instanţă cu fosta directoare a colegiului după un şir reciproc de acuzaţii, iar dascălul a câştigat.

