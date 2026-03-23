Profesor din Capitală, acuzat că l-a bătut pe fiul Marei Bănică. A fost emis ordin de protecție. Cum se apără

Jurnalista Mara Bănică a reclamat că fiul său minor ar fi fost agresat fizic de un cadru didactic de la Colegiul Național Bilingv "George Coșbuc". Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, valabil cinci zile. Profesorul acuzat susține că fiul Marei Bănică ar fi aruncat ghiozdanul unui copil peste gard, iar el a vrut să îl ajute pe copilul respectiv, moment în care adolescentul a devenit recalcitrant. Acesta neagă că l-ar fi atins.

"Pentru mine a fost un weekend greu. Să te duci cu copilul tău bătut de un profesor la Medicină Legală, nu e cel mai plăcut lucru.

Vreau să mulțumesc procurorului de caz. A audiat martori, a analizat situația și a dispus ca profesorul Corneliu Riegler de la Colegiul Național Bilingv George Coșbuc să stea departe de copilul meu: 200 de metri de casa noastră și 5 metri în școală (aici va fi interesant cum o să facem).

Sper să nu mai fie cazul să ne gândim cum să facem pentru că solicit public domnului inspector general al Municipiului București să îl suspende pe acest om de la catedră în urma documentelor pe care le depun în această dimineață la ISMB", a scris Mara Bănică pe Facebook.

Ce spune profesorul acuzat

Profesorul acuzat susține că fiul Marei Bănică ar fi aruncat ghiozdanul unui copil peste gard. El a vrut să îl ajute pe copilul respectiv, moment în care adolescentul a devenit recalcitrant. Acesta neagă că l-ar fi atins.

Comunicatul DGPMB

"La data de 20 martie, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) - Secția 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, și ulterior prin plângere, de către o femeie, cu privire la faptul că fiul său minor ar fi fost agresat fizic de către un cadru didactic", informează DGPMB.

În urma plângerii, polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, rezultând existența unui risc iminent. Astfel, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, valabil pentru cinci zile, conform legislației în vigoare.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 8, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă.

Precizăm faptul că Poliția Capitalei tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind siguranța minorilor și desfășoară toate activitățile necesare pentru clarificarea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun", arată sursa citată.

Reacția Inspectoratului Școlar al Municipiului București

"Inspectoratul Școlar al Municipiului București a luat act de informațiile apărute în spațiul public, pe o rețea de socializare, referitoare la presupuse fapte de violență săvârșite de un cadru didactic asupra unor elevi ai Colegiului Național 'George Coșbuc'.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, instituția s-a autosesizat cu privire la aspectele semnalate și a dispus trimiterea unei echipe de control pentru verificarea și analiza situației.

După finalizarea verificărilor și întocmirea raportului de către echipa de control, vom furniza informații privind concluziile și măsurile dispuse.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind siguranța elevilor și respectarea normelor legale în unitățile de învățământ" a transmis Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

