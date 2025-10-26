România prinde culoare. Dovleci pictaţi, baloţi de paie şi ghirlande de frunze în culoarea toamnei împodobesc curţile caselor, florăriile şi cafenelele. În aşteptarea zilei de Halloween, pasionaţii de decoraţiuni se întrec în decoruri instagramabile.

Cu o simfonie de galben şi portocaliu, curtea unei case din Timisoara a devenit celebră pe internet. Proprietara a creat un decor spectaculos cu dovleci sculptaţi, flori, frunte de toamnă şi baloţi de paie. Decoraţiunile au devenit tradiţia sezonului pentru ea.

"Din totdeauna m-au inspirat firmele americane și am fost pasionată de coronițele pe care le vedeam pe ușă în fiecare film și mă gândeam de ce românii nu duc treaba asta mai departe. Nu am buget, păi avem baloți de paie pe care i-am primit, avem dovlecii pe care, da, i-am cumpărat. Nu pot să-mi setez de la început un buget, dar știu de la început că trebuie să fie low cost", a spus Diana Maria Mut, proprietara casei.

Decoraţiuni care fură priviri apar acum şi la Crevedia, în apropiere de Bucureşti. Dovlecii devin vaze pentru crizanteme intens colorate. Alte tărtăcuţe sunt pictate şi devin personaje fascinante. De şapte ani, acest artist al toamnei îşi uimeşte vecinii.

Furaţi de peisaj, tot mai mulţi se pregătesc de Halloweenul care este vineri. Supermarketurile vând şi ele dovleci şi decorațiuni specifice.

Responsabili pentru asta sunt influencerii, care transformă operaţiunea "Decoraţini de Halloween" într-un spectacol online.

În medie, o familie din mediul urban este dispusă să cheltuie între 200 şi 600 de lei pentru decoruri tematice, dar pasionaţii pot depăşi uşor această sumă.

