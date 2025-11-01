Video Scene șocante de Halloween: Bărbat înjunghiat de un băiat de 13 ani care venise la colindat
Incident şocant într-un cartier rezidenţial din comuna 1 Decembrie, chiar în noaptea de Halloween. Un bărbat a fost rănit cu un cuţit de un adolescent care a mers la colindat şi ar fi ajuns şi la locuinţa victimei.
Bărbatul de 41 de ani a fost înjunghiat de băiatul de 13 ani care se afla la colindat de Halloween. Între cei doi a izbucnit un conflict spontan, pentru că victima a vrut să-l alunge pe agresor.
Minorul avea un cuţit în buzunar şi l-a atacat pe bărbat. L-a lovit în zona şoldului stâng.
"La data de 31 octombrie a.c., în jurul orei 20:07, polițiști din cadrul Poliției Orașului Măgurele au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că, în comuna 1 Decembrie, o persoană ar fi fost agresată fizic cu un obiect tăietor înțepător. În baza sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului în scurt timp, unde au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă. În urma verificărilor, s-a constatat faptul că, un minor de 13 ani l-ar fi agresat fizic pe un bărbat de 41 de ani", au transmis poliţiştii.
Un echipaj medical sosit la faţa locului i-a acordat victimei primele îngrijiri. Ulterior, bărbatul a fost transportat de urgenţă la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni, unde a fost operat.
Minorul a ajuns încustodia poliţiştilor. Aceştia au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violenţ, iar ancheta continuă.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰