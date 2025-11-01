Incident şocant într-un cartier rezidenţial din comuna 1 Decembrie, chiar în noaptea de Halloween. Un bărbat a fost rănit cu un cuţit de un adolescent care a mers la colindat şi ar fi ajuns şi la locuinţa victimei.

Bărbatul de 41 de ani a fost înjunghiat de băiatul de 13 ani care se afla la colindat de Halloween. Între cei doi a izbucnit un conflict spontan, pentru că victima a vrut să-l alunge pe agresor.

Minorul avea un cuţit în buzunar şi l-a atacat pe bărbat. L-a lovit în zona şoldului stâng.

"La data de 31 octombrie a.c., în jurul orei 20:07, polițiști din cadrul Poliției Orașului Măgurele au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că, în comuna 1 Decembrie, o persoană ar fi fost agresată fizic cu un obiect tăietor înțepător. În baza sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului în scurt timp, unde au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă. În urma verificărilor, s-a constatat faptul că, un minor de 13 ani l-ar fi agresat fizic pe un bărbat de 41 de ani", au transmis poliţiştii.

Articolul continuă după reclamă

Un echipaj medical sosit la faţa locului i-a acordat victimei primele îngrijiri. Ulterior, bărbatul a fost transportat de urgenţă la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni, unde a fost operat.

Minorul a ajuns încustodia poliţiştilor. Aceştia au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violenţ, iar ancheta continuă.

Alexia Bucur Like

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰