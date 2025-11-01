Petrecere de Halloween care se putea încheia tragic într-un cartier rezidenţial de lângă Bucureşti. Un copil de 13 ani, plecat la colindat, şi-a înjunghiat de mai multe ori un vecin care nu a vrut să-i dea bomboane. Victima l-a imobilizat până la sosirea poliţiştilor.

Incidentul violent a avul loc într-un complex rezidenţial din comuna 1 Decembrie, de lângă Bucureşti. Copilul agresor era vecin cu victima.

"Băiatul de 13 ani era însoţit de alţi doi copii, erau la colindat prin cartier de Halloween, moment în care a ajuns la casa acestui bărbat. Un conflict verbal s-a transformat imediat într-o altercaţie fizică" a relatat reporterul Observator Bogdan Dinu.

"Ne-au spus că nu mai au bomboane. A ieşit din curte (n.r. vecinul) şi a zis: 'Băi, dar voi nu aţi mai fost o dată pe aici?'. Şi zice: 'Ia stai tu un pic'. S-a întors spre el, nu ştiu de unde a venit, avea ditamai cuţitul" a povestit o martoră.

Bărbatul, rănit, a imobilizat băiatul până la sosirea poliţiştilor

Băiatul l-a înjunghiat de mai multe ori. Deşi rănit, bărbatul a reuşit să-l imobilizeze până la sosirea poliţiştilor. După o noapte petrecută în arest, copilul a fost lăsat să plece. Şi asta pentru că potivit legii un minor plână în 14 ani beneficiază de prezumţia lipsei de discernământ. Astfel, cel mai probabil, va scăpa de răspundere, însă ar putea fi preluat de asistenţii sociali. Părinţii lui lucrează în străinătate şi era în grija unui unchi.

Zgomotul sirenelor a alertat tot cartierul.

"Bărbatul a fost dus la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală, , cu două plăgi înjunghiate, dar conştient. A fost operat de urgenţă, iar medicii spun că starea lui s-a îmbunătăţit" a explicat reporterul Observator Bogdan Dinu.

Locatarii cred că incidentul putea fi prevenit

Complexul rezidenţial din 1 Decembrie este recunoscut pentru pentrecile de Halloween. Locatarii cred că angajaţii firmei de pază puteau preîntâmpina incidentul extrem de grav.

"Trebuia să întărească paza. Trebuia să se monitorizeze, să asigure copiilor noştri petrecerea pe care noi o facem, pentru ei o facem, să le asigure linişte, protecţie. [...] Până să se întâmple incidentul, bariera de la poarta aia era ridicată. Intra şi ieşea cine voia" a explicat o tânără.

Bărbatul poate să-i acţioneze în instanţă pe părinţii agresorului pentru daune morale şi să ceară cheltuieli pentru tratament.

