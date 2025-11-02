O petrecere de Halloween din Cluj-Napoca s-a transformat într-un adevărat scandal după ce mai multe tinere, aflate sub influența alcoolului, s-au luat la bătaie în plină stradă. Imaginile violente, în care se lovesc cu pumnii și picioarele și se trag de păr, au devenit virale, iar poliția s-a autosesizat și a deschis o anchetă pentru lovire și tulburarea ordinii publice.

Scandalul a avut loc în noaptea de 1 noiembrie, în jurul orei 1:25, pe strada Piezișă din Cluj-Napoca, potrivit Mediafax.

Potrivit IPJ Cluj, o tânără de 19 ani a sunat la poliție și a reclamat că a fost agresată de o persoană necunoscută.

"Din primele verificări a reieșit că, în jurul orei 01.25, între aceasta și o altă tânără ar fi izbucnit un conflict verbal, pe fondul consumului de alcool, care ulterior a degenerat. În urma altercației, una dintre tinere ar fi fost lovită cu pumnul în zona feței, iar cealaltă ar fi suferit escoriații la nivelul unei urechi", au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

În imaginile publicate pe rețelele sociale se observă cum mai multe fete se lovesc cu pumnii și picioarele, se trag de păr, iar una dintre ele este trântită la pământ, cu hainele rupte.

Polițiștii au deschis o anchetă din oficiu pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

"Verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și dispunerea măsurilor legale", au precizat autoritățile.

