Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Deepfake cu Nicuşor Dan, folosit de ţepari pentru a promova scheme de "investiţii rapide". Avertismentul DNSC

Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC) trage semnale de alarmă în legătură cu o fraudă de tip "investiţii rapide" care foloseşte fraudulos imaginea preşedintelui Nicuşor Dan, scrie Agerpres.

de Redactia Observator

la 20.08.2025 , 16:22
Deepfake cu Nicuşor Dan, folosit de ţepari pentru a promova scheme de "investiţii rapide". Avertismentul DNSC Materialul fraudulos a fost generat cu ajutorul inteligenţei artificiale - Facebook/Directoratul Național de Securitate Cibernetică - DNSC

"Circulă pe internet o fraudă care foloseşte imaginea preşedintelui Nicuşor Dan promovând o aşa-zisă 'oportunitate de investiţie' cu promisiunea unor câştiguri miraculoase. Reamintim: astfel de clipuri deepfake reprezintă o metodă de fraudă online, construită pentru a manipula emoţiile şi a convinge potenţialele victime să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatori", subliniază instituţia, într-o postare publicată, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Specialiştii DNSC au întocmit o listă cu sfaturi de securitate, destinate utilizatorilor de Internet: vigilenţă la materialele video în care persoane publice promovează "investiţii sigure" sau câştiguri rapide; verificarea sursei şi accesarea doar site-urile oficiale ale instituţiilor; evitarea accesării de linkuri primite în reclame suspecte; fără oferirea de date personale sau financiare pe site-uri necunoscute.

În plus, experţii recomandă raportarea imediată a paginilor suspecte către platforma social media pe care au fost postate, dar şi către DNSC, la numărul unic 1911 sau completarea formularului pnrisc.dnsc.ro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

frauda ai nicusor dan
Înapoi la Homepage
Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar “Zeiţei de la Montreal”
Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar &#8220;Zeiţei de la Montreal&#8221;
Mesajul ispitei Andrușca pentru Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV. Ce i-a transmis fata
Mesajul ispitei Andrușca pentru Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV. Ce i-a transmis fata
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de sarcină
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de sarcină
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi încercat să vă reglaţi somnul prin alimentaţie?
Observator » Evenimente » Deepfake cu Nicuşor Dan, folosit de ţepari pentru a promova scheme de "investiţii rapide". Avertismentul DNSC