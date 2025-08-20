Deepfake cu Nicuşor Dan, folosit de ţepari pentru a promova scheme de "investiţii rapide". Avertismentul DNSC

Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC) trage semnale de alarmă în legătură cu o fraudă de tip "investiţii rapide" care foloseşte fraudulos imaginea preşedintelui Nicuşor Dan, scrie Agerpres.

"Circulă pe internet o fraudă care foloseşte imaginea preşedintelui Nicuşor Dan promovând o aşa-zisă 'oportunitate de investiţie' cu promisiunea unor câştiguri miraculoase. Reamintim: astfel de clipuri deepfake reprezintă o metodă de fraudă online, construită pentru a manipula emoţiile şi a convinge potenţialele victime să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatori", subliniază instituţia, într-o postare publicată, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Specialiştii DNSC au întocmit o listă cu sfaturi de securitate, destinate utilizatorilor de Internet: vigilenţă la materialele video în care persoane publice promovează "investiţii sigure" sau câştiguri rapide; verificarea sursei şi accesarea doar site-urile oficiale ale instituţiilor; evitarea accesării de linkuri primite în reclame suspecte; fără oferirea de date personale sau financiare pe site-uri necunoscute.

În plus, experţii recomandă raportarea imediată a paginilor suspecte către platforma social media pe care au fost postate, dar şi către DNSC, la numărul unic 1911 sau completarea formularului pnrisc.dnsc.ro.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi încercat să vă reglaţi somnul prin alimentaţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰