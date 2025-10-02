Se răresc aplauzele la Constanţa. Delfinariul şi-ar putea pierde patru dintre cele cinci vedete. Directorul încearcă să aducă alţi delfini. A ajuns să îi caute şi în Cuba, dar fără niciun rezultat deocamdată.

Patru dintre cei cinci delfini de la Constanţa ar putea oferi curând ultima reprezentaţie. Contractul cu partenerii din Ucraina se încheie la sfârşitul anului, iar Ni Ni ar putea rămâne singur în faţa spectatorilor.

"Nu ştiu cum vom face în anii următori sau dacă vom putea continua, dacă ne vom putea permite, dacă partea ucraineană va mai rămâne, cum vom achiziţiona sau nu delfini", a declarat Dănuț Dincă, director CMSN Constanţa.

S-au căutat soluţii până în Cuba pentru aducerea altor delfini la Constanţa, dar negocierile s-au încheiat fără succes.



Noi am cerut cinci delfini aici. În Cuba, la oferta pe care au găsit-o cei de acolo era undeva la 200 de mii de dolari delfinul. Când am luat paşii care trebuiau făcuţi, ne-am lovit de nişte greutăţi, greutăţi legate de nişte embargouri ale SUA către Cuba", a mai spus directorul CMSN.

În speranţa că vor apărea şi delfinii, la Delfinariu se construieşte un nou bazin.

