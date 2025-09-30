Veste bună pentru dinamovişti! Demolarea stadionului Dinamo va începe în noiembrie. În exclusivitate pentru Observator, Compania Naţională de Investiţii a anunţat că va da ordinul de demolare în jur de 15 octombrie, iar în termen de cel mult o lună constructorul va deschide şantierul.

Mari echipe ale Europei au fost răpuse pe stadionul inaugurat acum 74 de ani.

"După cum vedeţi şi dumneavoastră este în paragină, aproape în paragină. Este menţinut cât se poate de bine, încă se mai antrenează echipa din liga a doua aici" a spus coordonatorul academiei CS Dinamo, Ionuţ Lupescu.

"Avem în mijlocul oraşului o bază sportivă de 20 de hectare, este baza sportivă Dinamo care astăzi nu este accesibilă în mare parte publicului" a explicat Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2.

Visul unor noi victorii europene este la fel de mare ca visul unui nou stadion Dinamo.

"E visul tuturor dinamoviştilor, cu siguranţă ne dorim de foarte mult timp. Sunt sigur că în viitorul apropiat se va intâmpla acest lucru" a spus antrenorul CS Dinamo, Florin Bratu.

A trecut mai bine de un deceniu de când Guvernul României şi-a asumat construirea a patru stadioane în Bucureşti pentru Euro 2020. Ghencea, Giuleşti şi Arcul de Triumf sunt demult gata. Dinamo...

"Au mai zis de nu ştiu câte ori, tot ziceau 'anul ăsta, anul ăsta' şi nu s-a făcut nimic. Aştept să văd fapte că tot vorbim. Facem şi nu se face nimic, nu se mişcă nimic. E ţeava, nu e ţeava..." a spus managerul CS Dinamo Bucureşti, Ionel Dănciulescu.

Răspunsul Companiei Naţionale de Investiţii

Nu este ţeava, spune Compania Naţională de Investiţii care estimează că proiectul tehnic de demolare va fi gata peste două săptămâni, iar lucrările propriu-zise vor începe cel târziu, în a doua parte a lunii noiembrie.

"Lucrările de demolare pot începe după aprobarea proiectului tehnic. Estimăm că acesta va fi aprobat în jurul datei de 15 octombrie 2025. Lucrările se pot demara în maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii acestuia" a răspuns Compania Naţională de Investiţii pentru Observator.

Ţeava de apă însă trebuie mutată. Într-un răspuns pentru Observator, Apa Nova precizează că doar proiectul pentru devierea conductei va dura jumătate de an, iar deocamdată nici nu a fost încheiat un contract cu constructorul.

"În acest moment, procesul se află în faza de pregătire. După încheierea contractului și obținerea avizelor necesare, estimăm că etapa de proiectare ar putea dura cel puțin 6 luni" a fost răspunsul pe care Apa Nova l-a oferit Observator.

Lucrările la conducta de apă vor începe abia în primăvara lui 2026

Adică lucrările de mutare a conductei vor putea să înceapă abia în primăvara anului viitor.

"Această conductă, precum şi zidul acesta pe care e sprijinit spitalul de urgenţă erau prevăzute în proiect, se ştia foarte bine despre ce este vorba. Eu cred că ce a depins de Clubul Dinamo şi de minister s-a îndeplinit" a mai spus Ionuţ Lupescu.

CNI anunţă că lucrările de demolare şi de construire a noului stadion nu vor fi afectate de şantierul de mutare a conductei de apă.

"Lucrările de demolare şi construire a stadionului pot interfera cu cele de relocare a conductei având în vedere suprafaţa de teren pe care se execută această investiţie, de aproximativ 70.000 de metri pătraţi, există posibilitatea ca cele două tipuri de lucrări să meargă în paralel" a răspuns Compania Naţională de Investiţii pentru Observator.

Demolarea se va încheia în 6 luni, nu în 3, aşa cum era prevăzut

Demolarea se va încheia în 6 luni, nu în 3 aşa cum este prevăzut în contract din cauza unor intervenţii suplimentare în jurul stadionului precum ridicarea unui zid de sprijinire pentru Spitalul de Urgenţe Floreasca.

"Trebuie realizate lucrări de construire în vederea protejării construcţiilor aflate la limita perimetrului stadionului Dinamo şi lucrări la galeria de beton aferentă conductelor de termoficare" a răspuns Compania Naţională de Investiţii pentru Observator.

Întreg proiectul de construire a noului stadion costă peste 850 de milioane de lei, bani de la ministerul Dezvoltării şi de la Clubul Sportiv Dinamo. Planul este ca viitorul complex sportiv să aibă un stadion cu 25.000 de locuri, spaţii de cazare pentru sportivi, săli de antrenamente pentru mai multe discipline sportive şi un centru de recuperare.

