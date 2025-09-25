E o lume izolată, am văzut copiii care, fără voia lor, trăiesc cumva în trecut, dar paradoxul este că, prin comparaţie cu cei din oraşe, care au totul la dispoziţie, ei, care sunt nevoiți să se chinuie și să lupte pentru ceea ce își doresc au mai multe șanse să fie mai fericiţi şi mai sănătoşi ca adulți.

La oraș, statistic vorbind, unul din patru copii suferă de anxietate şi chiar depresie din cauza ecranelor. 90% dintre cei cu vârste mai mici de 2 ani sunt expuşi zinic la tehnologie. Iar sociologii şi psihologii confirmă ceea ce am început să vedem cu ochiul liber. Generaţia Z trăieşte mai mult în casă, într-o transă continuă provocată de realitatea virtuală. Soluţia e gratuită şi la îndemâna oricui: să iasă în natură, cel puţin o oră în fiecare zi.

La o medie de 7 ore petrecute zilnic în faţa ecranelor, un adolescent pierde 3 luni pe an deconectat de realitate. Primul semnal care arată o dependenţă de tehnologie este tendinţa de izolare. Copiii şi tinerii din Generaţia Z nu mai bat mingea în faţa blocului, nu mai ies în oraş, nici măcar din casă.

Şi milenialii, practic ultima generaţie care mai ştie cum e viaţa fără telefoane, s-au lăsat cuceriţi de ecrane. Studiul realizat de o platformă din turism arată că 57% dintre ei se izolează în realitatea virtuală.

Acelaşi studiu mai arată că doar un sfert dintre oameni fac un efort conștient de a ieși cel puțin o dată pe zi.

Efectele sunt dezastroase - şi nu numai pe plan psihic şi emoţional.

Conform ultimelor studii, unul din patru copii suferă de anxietate și depresie din cauza dependenţei de telefon. Cercetările arată și că peste 90% dintre copiii sub doi ani sunt expuși la ecrane.

