Video Primii fulgi de zăpadă la Rânca. Se anunță ninsori și în zilele următoare
Ca un miracol de sărbători, cu două zile înainte de Naşterea Domnului la Rânca a început să ningă.
La cota 1.600 s-a depus deja un strat subţire de zăpadă spre bucuria celor care şi-au programat vacanţa în staţiunea montană din Gorj.
Şi pentru ca bucuria să fie completă, meteorologii anunţă că în staţiune va mai ninge inclusiv marţi şi miercuri, semn că Moşului şi micilor lui ajutoare li se pregăteşte calea ca să ajungă cât mai repede să împartă cadourile celor mai cuminţi copii.
Ca să grăbească deschiderea sezonului de schi, administratorii pârtiilor au pornit şi tunurile de zăpadă.
