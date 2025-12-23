Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Primii fulgi de zăpadă la Rânca. Se anunță ninsori și în zilele următoare

Ca un miracol de sărbători, cu două zile înainte de Naşterea Domnului la Rânca a început să ningă.

de Redactia Observator

la 23.12.2025 , 09:34

La cota 1.600 s-a depus deja un strat subţire de zăpadă spre bucuria celor care şi-au programat vacanţa în staţiunea montană din Gorj.

Şi pentru ca bucuria să fie completă, meteorologii anunţă că în staţiune va mai ninge inclusiv marţi şi miercuri, semn că Moşului şi micilor lui ajutoare li se pregăteşte calea ca să ajungă cât mai repede să împartă cadourile celor mai cuminţi copii.

Ca să grăbească deschiderea sezonului de schi, administratorii pârtiilor au pornit şi tunurile de zăpadă.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

zapada ranca ninsoare craciun
Înapoi la Homepage
La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Iubita milionarului Adrian Kreiner, executată silit pentru că nu și-a plătit avocații. A moștenit o avere uriașă, dar susține că nu are nicio altă sursă financiară de a trăi
Iubita milionarului Adrian Kreiner, executată silit pentru că nu și-a plătit avocații. A moștenit o avere uriașă, dar susține că nu are nicio altă sursă financiară de a trăi
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Comentarii


Întrebarea zilei
Prețurile pentru sărbători v-au schimbat lista de cumpărături?
Observator » Evenimente » Primii fulgi de zăpadă la Rânca. Se anunță ninsori și în zilele următoare