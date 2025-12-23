Ca un miracol de sărbători, cu două zile înainte de Naşterea Domnului la Rânca a început să ningă.

La cota 1.600 s-a depus deja un strat subţire de zăpadă spre bucuria celor care şi-au programat vacanţa în staţiunea montană din Gorj.

Şi pentru ca bucuria să fie completă, meteorologii anunţă că în staţiune va mai ninge inclusiv marţi şi miercuri, semn că Moşului şi micilor lui ajutoare li se pregăteşte calea ca să ajungă cât mai repede să împartă cadourile celor mai cuminţi copii.

Ca să grăbească deschiderea sezonului de schi, administratorii pârtiilor au pornit şi tunurile de zăpadă.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Prețurile pentru sărbători v-au schimbat lista de cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰