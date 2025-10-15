Prima operațiune cu drone la Sintești, satul ilfovean devenit fenomen pentru mafia deșeurilor ilegale

Acțiune de amploare în Sinteşti, satul din Ilfov, cunoscut pentu arderile ilegale de deşeuri. Garda de Mediu, împreună cu Jandarmeria și Poliția, a mobilizat 120 de oameni pentru prima intervenție cu drone. La operaţiune a participat şi Ministra Mediului, Diana Buzoianu, alături de comisarul general GNM, Andrei Corlan. Pentru prima dată, Garda Națională de Mediu folosește drone, achiziționate prin PNRR. Scopul anunţat: identificarea și prevenirea arderilor ilegale de deșeuri și verificarea modului în care agenții economici gestionează deșeurile.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la operațiunea cu drone de la Sintești, Ilfov, 15 octombrie 2025 - Facebook / Diana Buzoianu

La intervenție participă 33 de comisari, 67 de jandarmi și 18 polițiști, iar acțiunea este susținută logistic de peste zece autoturisme și echipaje mobile.

"Azi a avut loc prima acțiune de control din Sintești cu dronele Gărzii Naționale de Mediu achiziționate prin PNRR. Imaginile preluate de drone vor fi probe în dosar. Legea trebuie respectată, iar cei care ne otrăvesc de ani de zile cu arderile ilegale de deșeuri trebuie să suporte consecințele. La Ministerul Mediului vom prioritiza lupta împotriva mafiilor care au făcut bani din poluarea aerului și apelor din comunitățile noastre. La acțiunea din Sintești participă aproximativ 120 de persoane din GNM, Jandarmeria Română și IPJ Ilfov. 33 de comisari sunt prezenți la acțiune, cu 10 autoturisme și cu sprijinul a 67 de lucrători din cadrul IJJ Ilfov și Gruparea de Jandarmi Ploiești. Două echipaje ale Poliției Rutiere precum și 6 echipaje de Ordine Publică din cadrul IPJ Ilfov, respectiv 18 polițiști, sprijină de asemenea acțiunea" a transmis Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

"Prima acțiune cu drone, pentru controlul și prevenirea arderilor ilegale de deșeuri în Ilfov Garda Națională de Mediu anunță prima acțiune de anvergură în Ilfov, cu utilizarea dronelor achizițioanate prin programul PNRR. Printre obiective se numără depistarea arderilor ilegale de deșeuri precum și gestionarea deșeurilor de către agenții economici. Ministra mediului, Diana Buzoianu alături de Comisarul General GNM, Andrei Corlan sunt prezenți în teren.", a transmis Garda Naţională de Mediu.

Fenomenul Sintești

Arderile ilegale de deşeuri din Sintești reprezintă un fenomen cunoscut de mulţi ani. Satul din Ilfov, situat la doar câțiva kilometri de Capitală, a devenit un adevărat focar de poluare. Zilnic, localnicii ard ilegal deșeuri în câmp deschis, cauciucuri, cabluri, resturi menajere, transformând zona într-o groapă de gunoi toxică. Fumul gros, încărcat cu substanțe cancerigene, este purtat de vânt peste București, unde senzorii de monitorizare a aerului indică frecvent depășiri alarmante ale limitelor legale. Deși comunitatea este bine cunoscută pentru aceste practici, autoritățile par neputincioase.

Profitul uriaș din reciclarea ilegală de metale, chiar și zeci de mii de euro dintr-o singură încărcătură, face ca fenomenul să continue nestingherit. Cei implicaţi nu se tem de autorităţi. Nicio persoană nu a fost reținută, în ciuda anchetelor penale deschise și a numeroaselor intervenții ale Gărzii de Mediu. În timp ce unii se îmbogățesc din deșeuri, milioane de oameni sunt condamnați să respire un aer otrăvit. Iar în lipsa unor măsuri ferme, mafia gunoaielor pare tot mai greu de oprit. Urmăriţi aici un Reportaj Observator din Sinteşti.

