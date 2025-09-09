Descinderi DNA la ELCEN Bucureşti într-un dosar de luare și dare de mită. Anunţul procurorilor

Procurorii DNA au descins, luni, la sediul central al ELCEN, în baza unui mandat emis de instanță. Conducerea companiei confirmă perchezițiile și anunță că sprijină ancheta.Totodată a dat asigurări că activitatea de producere a energiei electrice și termice pentru București nu este afectată. Ulterior, DNA a transmis oficial că alte şapte percheziţii au loc la persoane fizice sau sediile ori punctele de lucru ale unor societăţi comerciale.

Procurorii DNA efectuează, marți, percheziții în opt locații într-un dosar de corupție, printre care și la sediul ELCEN. Potrivit Agerpres, acuzațiile sunt de luare și dare de mită.

Reacţia DNA

DNA informează, printr-un comunicat de presă, că face opt percheziții în București și Ilfov la sediul unei companii de stat și la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de corupție, în cursul anului 2025, de către funcționari publici din cadrul unei companii de stat. În cursul zilei de 09 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 8 locații situate pe raza municipiului București și județului Ilfov, dintre care una este sediul unei companii de stat, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale. Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare"

Anunţul ELCEN

ELCEN a confirmat perchezițiile DNA la sediul său și a declarat că sprijină integral ancheta, subliniind că activitatea de producere a energiei nu este afectată.

"Compania Electrocentrale București (ELCEN) confirmă faptul că, în cursul zilei de astăzi, 9 septembrie 2025, reprezentanți ai Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează percheziții la sediul central al companiei, în baza unui mandat emis de autoritățile competente. Procurorii au solicitat punerea la dispoziție a unor documente și informații necesare acțiunii aflate în curs. ELCEN cooperează în mod deplin pentru a facilita desfășurarea verificărilor. Conducerea companiei își reafirmă angajamentul față de respectarea legii și transparență în activitatea desfășurată. Sunt tratate cu maximă seriozitate și responsabilitate solicitările instituțiilor statului. Menționăm că desfășurarea acestor proceduri nu afectează în niciun fel continuitatea activității ELCEN și asigurarea producerii energiei electrice și termice pentru consumatorii din București și pentru Sistemul Energetic Național. Compania va continua să colaboreze strâns cu autoritățile și va comunica în mod transparent orice informații suplimentare de interes public, în limitele permise de cadrul legal și de ancheta aflată în desfășurare", au transmis reprezentanţii Elcen pentru Observator.

Compania Electrocentrale București SA (ELCEN) este deținută de Ministerul Energiei (97,51% din acțiuni) și SNGN Romgaz (2,49%). Obiectul de activitate al companiei îl reprezintă producția, transportul, distribuția și vânzarea energiei termice, dar și producția și vânzarea energiei electrice. Este cel mai mare producător de energie termică din România (40%) și din București (90%).

Primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat sâmbătă că fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica trebuie realizată cât mai curând, considerând-o cea mai bună soluție pentru rezolvarea crizei apei calde din București. Edilul a subliniat că banii obținuți din vânzarea energiei electrice produse de ELCEN ar trebui să rămână în Capitală și să fie reinvestiți în infrastructură, de la modernizarea șinelor de tramvai și schimbarea conductelor, până la proiecte mari de dezvoltare urbană. La rândul său, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a arătat că această fuziune are nevoie de sprijin politic și legislativ, exprimându-și încrederea că guvernul și coaliția de guvernare vor adopta modificările necesare pentru a face posibilă unificarea celor două companii.

