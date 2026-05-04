O doctoriță din Bihor a reușit să salveze cinci vieţi chiar și după moarte. Fiica ei, studentă la Medicină, a luat o decizie care a transformat durerea în speranță: i-a donat organele. Ar fi fost dorinţa mamei ei, pe care i-a comunicat-o înainte să moară. Printre beneficiari se află și o tânără asistentă medicală, aflată în stadiu terminal, pentru care transplantul a venit ca o nouă șansă la viață. Altfel, mai avea doar câteva ore de trăit.

Parcă presimțind ce avea să se întâmple, Daniela Jovrea, medic urolog în vârstă de 53 de ani, și-a pregătit din timp fiica pentru momentul în care ea nu va mai fi. Iar momentul acela a venit imediat după Paşte, când un anevrism cerebral a răpus-o. Brigitta, fata ei de doar 19 ani, studentă la Medicină, a luat atunci o decizie pe cât de grea, pe atât de matură.

Cu această decizie, doctoriţa a salvat, după moartea ei, alte cinci vieţi

"Eu și mama am avut o relație foarte apropiată, am fost cele mai bune prietene, de mică m-a pregătit cumva, adică chiar dacă e un subiect tabu, ea mereu îmi spunea că dacă vreodată se întâmplă vreun necaz sau vreun accident eu să fiu de acord și să donez dacă se poate. Mă gândeam că vorbește cu mine să mă întărească și să mă pregătească pentru viața mea de adult, nu m-am gândit niciodată că se poate așa ceva", a declarat Brigitta Lovas, fiica. "Surpriza maximă a fost că exact de ziua mea fiica dânsei m-a căutat mărturisindu-mi cu multă durere că ea înțelege că mama ei este decedată și că dorește să salveze alte vieți prin donarea organelor și țesuturilor pentru că întotdeauna mama ei a învățat-o că este foarte important pacientul critic și dorește acest dar al vieții după moarte", a declarat Carmen Pantiș, coordonator de transplant, Spitalul Județean Bihor.

Articolul continuă după reclamă

Iar cu această decizie, doctoriţa a salvat, după moartea ei, alte cinci vieţi. O asistentă medicală în vârstă de 43 de ani a primit ficatul prelevat de la Daniela. Pacienta se afla în stadiu terminal, iar transplantul a fost realizat în ultimul moment. Medicii spun că mai avea doar câteva ore de trăit. "Am văzut la televizor pacienții care au primit organele și am văzut că mulțumesc și sunt fericiți că se pot întoarce la familiile lor. Eu consider că am luat o decizie bună și îndrum pe toată lumea să facă același lucru pentru că..e o decizie foarte grea, dar știind că mama acum trăiește prin alte persoane pe mine mă face să nu ma simt atât de rău", a declarat Brigitta Lovas, fiica.

Rinichii au ajuns la doi pacienți care erau pe dializă de ani buni, în timp ce corneele vor reda vederea altor doi pacienți. Cu toate că românii încă sunt reticenți cu privire la donarea organelor, anul 2025 a marcat o creștere importantă față de anii precedenți, cu 91 de donatori la nivel național. Astfel, 300 de oameni au primit o nouă șansă la viață.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cade sau nu Guvernul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰