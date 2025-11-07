O descoperire spectaculoasă a avut loc chiar lângă celebrul Cazino din Constanța. Pe fundul Mării Negre, a fost descoperită o ancoră din piatră veche de mii de ani, un artefact impresionant și unic în România, care ar putea deveni o nouă atracție turistică pentru iubitorii de istorie și mistere maritime.

Descoperirea a fost făcută în apropiere de faleza Cazinoului, la doar câțiva metri de mal. Prin zonă au trecut zilnic sute de turişti, fără să bănuiască, însă, ce comoară se ascunde sub apă. Pascale a găsit ancora încă de acum 15 ani. Scafandrul nu a dat importanţă atunci, însă acum, după ce s-a documentat mai bine, a revenit.

"Ar fi unica momentan descoperită pe litoralul românesc şi doar câteva de această mărime au fost descoperite în tot bazinul Mării Negre", a declarat Pascale Robiu, scafandru. Veche de aproximativ 2.600 de ani, ancora măsoară aproape doi metri și ar aparține unei corăbii grecești. O poveste cu care constănţenii speră să capteze atenţia turiştilor.

"Astfel de poveşti îi fascinează, pentru că suntem unul dintre cele mai vechi oraşe şi port cu ieşire la mare. Vor astfel de poveşti, mai ales copiii încep să înţeleagă în poveştile astea de la piraţi, călătorii şi corăbii", a declarat Diana Slav, ghid turistic.

În aceeași zonă au mai fost identificate fragmente de epave, ceramică antică și chiar monede. Comoara ar putea fi, în viitor, expusă într-un muzeu din Constanța. Procedura de ridicare a ancorei este, însă, anevoioasă.

"Se află într-un mediu de conservare foarte bun, apa fiind un foarte bun conservator. Dar pentru ridicarea ei de acolo ar trebui o abordare ştiinţifică, o cercetare în situ şi apoi un proces de conservare şi ulterior expusă", a declarat Laurenţiu Dobre, arheolog subacvatic. Ancore similare au mai fost descoperite în Ucraina, Bulgaria și Turcia.

