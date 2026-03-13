Dramă românească în America. Două surori nu mai au linişte şi cer dreptate pentru tatăl lor care a murit în timp ce era în custodia agenţilor anti-imigraţie. Bărbatului i s-a făcut rău într-un centru de detenţie, iar intervenţia medicilor a fost filmată. Echipa medicală reacţionează după aproape zece minute, timp în care inima românului cedează. Cazul reaprinde controversele din jurul ICE, acuzată tot mai des de intervenții violente și decese greu de explicat.

Cristian avea 50 de ani şi era tatăl a trei copii. Sunt ultimele imagini cu el în viaţă. Românul era într-un centru de detenţie din California, sub lupa agenţilor ICE, când i s-a făcut rău subit, în timp ce se odihnea pe patul supraetajat. A început să tremure şi respira greu. Pe camerele de supraveghere se observă agitaţia colegilor de celulă, care strigă după medici.

Li se interzice să se apropie de Cristian şi să-l ajute. Masajul cardiac începe după o învălmăşeală de cel puţin şase minute, timp preţios în care inima românului cedează.

"Vrem ca cineva să își asume responsabilitatea. Să recunoască faptul că a fost vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat. Ne-a ajutat mult și a fost mereu acolo pentru noi", spune Andreea Dumitraşcu, fiica românului mort.

Tragedia s-a petrecut în urmă cu 3 ani, însă imaginile au fost făcute publice abia acum, cu ajutorul unei fundaţii care a intentat un proces împotriva Departamentului pentru imigrări din Statele Unite.

"Videoclipul explică destul de bine că a existat o îngrijire medicală întârziată. Nu a existat nicio urgență. În acest caz, bărbatul se chinuie să respire. Vin atât de încet, încât nimeni nu face nimic. Cristian ar fi trebuit, ar fi putut să fie în viață astăzi", spune Yanet Candelario, preşedinta fundaţiei Mami Chelo.

Intervenţia agenţilor ICE nu a fost niciodată explicată public de către Departamentului pentru Imigrări al Statelor Unite, în ciuda numeroaselor solicitări. S-a spus doar, printr-un răspuns sec, că asistenţa medicală este asigurată non-stop.

Fundația care s-a implicat în cazul lui Cristian Dumitraşcu a deschis un alt proces pentru a obţine documente şi înregistrări suplimentare din ziua morţii românului.

Ana Grigore

