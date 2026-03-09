Creştinii îi cinstesc pe Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia. Şi, ca la orice zi mare, vorbim şi despre tradiţii, ca să ne meargă bine tot anul.

În tradiția creștină ziua amintește de cei 40 de soldați creștini care și-au pierdut viața în numele credinței, cei 40 de soldați din Sevastia care au devenit martiri și pe care îi cinstim anual pe data de 9 martie.

Sărbătoarea este marcată în calendar cu cruce neagră. De această zi se leagă și o serie de tradiții și obiceiuri. Gospodinele pregătesc sfințișori sau mucenici un preparat făcut dintr-un aluat nelipsit de pe masa românilor și care se prepară diferit în funcție de zonă.

În Moldova sunt mai mari sub formă de opt, se coc, apoi sunt unși cu miere și presărați cu nucă. În Muntenia și Dobrogea sunt mult mai mici și sunt fierți în apă cu zahăr, nucă și scorțișoară. Mucenicii sunt consumați dar nu înainte de a fi duși la biserică și sfințiți.

De asemenea, la această dată, calendarul popular consemnează începutul anului agricol. Mai mult din bătrâni se spune că în Ziua de Mucenici se încheie Zilele Babelor și lasă loc Zilelor Moșilor. De asemenea, dacă astăzi va ploua, se crede că va ploua și de Paște.

Totodată, creștinii celebrează astăzi și tradiția celor 40 de pahare. Atenție însă, medicii recomandă ca numărul acestora să fie mult mai mic pentru a nu avea probleme de sănătate și pentru a cinsti cum se convine această zi.

