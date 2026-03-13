România oferă sprijin gratuit Republicii Moldova pentru gestionarea poluării de pe râul Nistru

România a acordat asistență internațională, cu titlu gratuit, Republicii Moldova, în contextul situației de urgență generate de deversarea unor substanțe poluante în sectorul amonte al fluviului Nistru, a anunțat, vineri, Administrația Națională Apele Române (ANAR).

de Nicu Tatu

la 13.03.2026 , 21:17
"Măsura a fost adoptată ca urmare a solicitării transmise de Ministerul Mediului al Republicii Moldova, precum și în baza propunerii formulate de Departamentul pentru Situații de Urgență și a analizei realizate de Administrația Națională 'Apele Române', în vederea sprijinirii autorităților moldovene în gestionarea incidentului de poluare", se precizează într-un comunicat al ANAR, potrivit Agerpres.

Administrația Națională Apele Române a pus la dispoziție echipamente și materiale de specialitate și a constituit o echipă specializată de intervenție, care s-a deplasat în Republica Moldova pentru a sprijini acțiunile de limitare și colectare a substanțelor poluante de pe suprafața apei.

De asemenea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a asigurat personal pentru coordonarea misiunii, precum și transportul echipamentelor și materialelor necesare intervenției.

Echipa de intervenție a ajuns în Republica Moldova vineri dimineața, împreună cu echipamentele și materialele de specialitate, și a început activitățile de sprijin pentru gestionarea incidentului de poluare de pe fluviul Nistru.

"Sprijinul acordat a constat în următoarele produse: 200 metri pânză hesiană; 600 kg material absorbant; 2000 metri rulou absorbant; 30 capcane petrol; 112 metri baraj absorbant. Acțiunea de sprijin se desfășoară prin cooperarea dintre Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile specializate ale acestora, pentru sprijinirea autorităților din Republica Moldova în gestionarea incidentului de poluare și limitarea impactului asupra mediului. În funcție de necesitățile identificate, sprijinul acordat va fi suplimentat, pentru a contribui la gestionarea eficientă a situației generate", susține ANAR

romania moldova nistru poluare
Milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia, aproape de o schimbare radicală!
Milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia, aproape de o schimbare radicală!
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Un bărbat s-a dus la Urgențe cu pielea albastră. Panicați, medicii i-au pus masca de oxigen, apoi și-au dat seama ce avea, de fapt
Un bărbat s-a dus la Urgențe cu pielea albastră. Panicați, medicii i-au pus masca de oxigen, apoi și-au dat seama ce avea, de fapt
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
