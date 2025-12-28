Tragedie la ieşirea din municipiul Botoşani. Sâmbătă seara, o fată de 23 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier, cu doar nouă luni înainte de nuntă. Maria se afla pe locul din dreapta, iar șoferul ar fi intrat pe contrasens și s-ar fi izbit de un autoturism care circula regulamentar.

Destin frânt la 23 de ani. Maria a murit într-un accident cumplit în Botoşani, cu câteva luni înainte de nuntă - ISU Botoşani/Captură Facebook

Patru persoane au ajuns la spital în urma accidentului care s-a produs, sâmbătă seara, la ieșirea din municipiul Botoșani spre Suceava. În eveniment au fost implicate două autoturisme. Potrivit surselor Observator, impactul s-ar fi produs între un Jaguar - maşina în care se afla Maria - care a pătruns pe contrasens și un Volkswagen.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD, precum și trei echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

Salvatorii au găsit patru victime, una lângă mașini și trei în interiorul acestora. Cele trei persoane din autoturisme au avut nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi extrase. Toate cele patru victime au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate. Din păcate, tânăra de 23 de ani nu a supraviețuit.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauzele care au dus la producerea tragediei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰