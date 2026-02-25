Un gunoier din Ohio a tras o sperietură soră cu moartea când a vrut să golească o pubelă. Totul după ce a văzut că în interiorul coşului de gunoi se ascundea un bărbat.

Individul încerca să scape de poliţie în urma unui control în trafic, aşa că s-a ascuns unde a putut. Pe imaginile surprinse chiar de camera de bord a unei maşini de poliţie se vede cum angajatul de la salubritate tresare când îl vede pe fugar în tomberon.

Suspectul căutat de ofiţeri sare din pubelă şi începe să o ia la fugă, din nou. În cele din urmă a fost prins.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ţineţi banii la comun cu partenerul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰