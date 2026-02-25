Antena Meniu Search
Video Momentul în care un fugar este prins după ce a fost găsit într-un tomberon de un gunoier

Un gunoier din Ohio a tras o sperietură soră cu moartea când a vrut să golească o pubelă. Totul după ce a văzut că în interiorul coşului de gunoi se ascundea un bărbat.

la 25.02.2026 , 08:38

Individul încerca să scape de poliţie în urma unui control în trafic, aşa că s-a ascuns unde a putut. Pe imaginile surprinse chiar de camera de bord a unei maşini de poliţie se vede cum angajatul de la salubritate tresare când îl vede pe fugar în tomberon.

Suspectul căutat de ofiţeri sare din pubelă şi începe să o ia la fugă, din nou. În cele din urmă a fost prins.

