Video Momentul în care un fugar este prins după ce a fost găsit într-un tomberon de un gunoier
Un gunoier din Ohio a tras o sperietură soră cu moartea când a vrut să golească o pubelă. Totul după ce a văzut că în interiorul coşului de gunoi se ascundea un bărbat.
Individul încerca să scape de poliţie în urma unui control în trafic, aşa că s-a ascuns unde a putut. Pe imaginile surprinse chiar de camera de bord a unei maşini de poliţie se vede cum angajatul de la salubritate tresare când îl vede pe fugar în tomberon.
Suspectul căutat de ofiţeri sare din pubelă şi începe să o ia la fugă, din nou. În cele din urmă a fost prins.
