Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit luni seară, la Ambasada României din Franța, cu reprezentanții comunității românești din Paris, cărora le-a transmis că România trece printr-un moment de maturizare și reconstrucție a relației dintre administrație și societate. Șeful statului a subliniat că își dorește un dialog constant cu diaspora și a vorbit despre începutul unui "proces lung de reconciliere", dar și despre rolul esențial al românilor din străinătate în promovarea imaginii țării.

Nicușor Dan, mesaj pentru românii din Franța: România are maturitatea să se autoevalueze și să știe ce poate

"În primul rând, vreau să vă mulţumesc pentru ce faceţi pentru România, pentru că sunteţi o carte de vizită foarte importantă pentru noi. Apoi, vreau să vă mulţumesc, în general, pentru că reuşiţi să păstraţi România cu dumneavoastră aici şi în special asociaţiile care încearcă să-i atragă şi pe alţii în întreprinderea asta", a declarat Nicuşor Dan luni seară la întâlnirea care are lor la Ambasada României din Franţa şi unde a remarcat că recunoaşte foarte multe dintre persoanele prezente.

Apel la un dialog mai intens între diaspora și statul român

"Întrebarea este cum putem să colaborăm mai mult. Evident că este în beneficiul tuturor să o facem", a mai declarat preşedintele, precizând că ar fi în beneficiul tuturor ca dialogul să fie intensificat, fie că este vorba de teme economice, sociale sau academice.

"Dintotdeauna problema a fost că (…) toată lumea este de bună credinţă, dar cine este interfaţa şi încercăm să facem asta la Administraţia Prezidenţială, astfel încât, în mod structurat şi pentru toţi românii care trăiesc în afara ţării să construim nişte lucruri care să ţină şi care să facă acţiunile noastre mai eficiente”, a afirmat şeful statului.

Cum vede președintele evoluția țării

El a transmis un mesaj şi despre România, aşa cum o vede el: ”Despre România vreau să vă spun că, în ciuda ştirilor şi a, în fine, popor latin, pasiuni mari, dar, dincolo de asta, în opinia mea, România azi are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate, are o zonă privată foarte dinamică, are o administraţie care, într-o oarecare măsură, este de bună credinţă, dar, în orice caz, este mai matură şi începe să ştie ce vrea şi, faţă de unde riscam să fim anul trecut, cred că ne-am învăţat cu toţii lecţiile şi am început un proces destul de lung de reconciliere între administraţie şi societate”.

Nicușor Dan s-a declarat optimist: ”Vreau să vă transmit optimismul meu şi invitaţia de a continua dialogul astfel încât să reuşim să facem multe lucruri împreună”.

Preşedintele Nicuşor Dan face, luni şi marţi, o vizită oficială în Franţa, având programate întrevederi cu preşedintele Emmanuel Macron şi cu primarul Parisului, Anne Hidalgo.

