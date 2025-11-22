Ne plac aşa de mult sărbătorile de iarnă încât în fiecare an furăm startul şi an de an îl furăm din ce în ce mai devreme. Unii nici nu mai aşteaptă prima zi din decembrie ca să împodobească bradul, casa şi să asculte muzică tematică... Şi nu este nimic rău în asta doar că tradiţia are ... regulile ei.

De exemplu, abia de ieri avem verde la ascultat colinde. Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este momentul din postul Crăciunului care dă practic startul cântecelor de sărbătoare. Atenţie, putem să ascultăm, însă la colindat plecăm doar în Ajun.

Credincioșii sărbătoresc pe 21 noiembrie Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și, odată cu ea, ziua în care oficial putem da startul colindelor.

Este o regulă nescrisă, iar mulţi români nici nu ştiu că până azi nu ar fi trebuit să se bucure de cântecele tradiţionale de Crăciun.

Să fim pregătiţi să ascultăm, să cântăm, dar mai ales să facem diferenţa între muzica de Crăciun şi colindele tradiţionale.

Nu se numesc aşadar colinde toate melodiile pe care le auzim în magazine de Sărbători... dar decoraţiunile sunt la fel pretutindeni. Iar zonele comerciale, restaurantele şi mall-urile au intrat deja în spiritul Crăciunului.

În meniu deja avem vinul fiert, iar mirosul de portocală și scorțișoară se simte peste tot în cafenele și restaurante. Astfel, colindele nu fac altceva decât să completeze această atmosferă caldă de sărbătoare

Colindatul, obiceiul care bucură pe toată lumea, începe însă tot în ziua de Ajun... atunci credincioşii merg din casă în casă pentru a vesti naşterea lui Hristos. Dacă la sat sau în localităţile mici tradiţia se păstrează încă, în marile oraşe puţini sunt cei care mai deschid uşa colindătorilor. Conform obiceiului, aceştia trebuie răsplătiţi de gazde cu dulciuri, colaci sau bani.

