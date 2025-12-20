Cu numai 5 zile înainte de Crăciun, străzile Timişoarei au răsunat de veselie. Sute de colindători îmbrăcați în straie tradiționale au adus muzică și obiceiuri vechi în centrul orașului, într-un alai care de zeci de ani vestește sărbătoarea Nașterii Domnului.

Colinde care vestesc Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos şi voie bună. Asta s-a auzit pe străzile din Timişoara, acolo unde sute de dubași, capre și urători, veniți din întreg judeţul, s-au adunat la Palatul Administrativ. De 30 de ani Alaiul Colindătorilor umple de bucurie străzile Timişoarei. Îmbrăcaţi în straie populare aduc culoare şi tradiţie.

Atraşi de costumele populare şi de colinde, oamenii s-au oprit din drum ca să imortalizeze momentul

"Sunt aproximativ 300 de colindători din judeţul Timiş. Am venit cu gânduri bune de a readuce în sufletul fiecărui om cu pe care îl întâlnim şi care doreşte să ne asculte bucuria sărbătorilor, acea bucurie din copilărie", a declarat Liliana Laichici, reprezentant Centrul de Cultură şi Artă Timişoara. După ce și-au încălzit vocile și instrumentele, alaiul a pornit pe străzi pentru a vesti Nașterea Domnului, în ritmuri ancestrale, păstrate cu grijă din bătrâni.

Atraşi de costumele populare frumos colorate şi vechi de sute de ani, de colinde, dar şi de veselia molipsitoare a colindătorilor, oamenii s-au oprit din drum ca să admire şi să imortalizeze momentul. Alaiul și-a continuat drumul spre Catedrala Mitropolitană, apoi spre sediul Mitropoliei Banatului, unde colindătorii au susținut un spectacol de datini și obiceiuri de Crăciun.

