La cei 70 de ani ai săi, bătrânul din satul Tazlău, judeţul Neamţ, a adunat, în tăcere, fiecare leu – vreme de mai bine de trei decenii. A pus deoparte nu pentru a-şi cumpăra bunuri de lux, ci pentru a supraviețui. Împovărat de ani, boală şi singurătate, a strâns aproape 28.000 de lei - bani pe care îi păstra pentru zilele negre într-un sertar.

"Atâţia bani! Din 90 strâng! Am dat căruţa. Am dat oi. Am dat garniţa", spune bătrânul.

Păcălit și jefuit de 28.000 lei, după un gest de bunătate

Bătrânul a cerut ajutorul unui bărbat pentru câteva treburi prin curte. La scurt timp, şi-a făcut apariţia şi concubina acestuia, iar bătrânul i-a omenit cu ce avea prin casă. Nu și-a imaginat nicio clipă că tocmai gestul său de bunătate avea să-l coste toată agoniseala de-o viaţă.

"A venit el. Mi-a cosit, după a venit ea pe seară. I-am dat banii de a cumpărat cartofi", povesteşte bărbatul. "V-a văzut când aţi umblat la bani?", a întrebat poliţistul. "Nu a văzut nimic, domnule! Am pus banii aşa, aici. I-am dat pe prispă, 150 de lei", explică bătrânul păgubit.

Dimineaţă, însă, cu inima strânsă și un nod în stomac, bătrânul s-a trezit cu senzația că ceva e în neregulă. Intuiția nu l-a înșelat. A mers spre sertarul unde îşi păstra economiile. Dar acela era gol, toţi banii dispăruseră. La fel şi telefonul mobil, singura lui cale de a cere ajutor.

Hoţii au fost reţinuţi pentru 24 de ore

"Am făcut curat pe aici. Am zis: "ia să mă uit"! Când trag acolo, văd doar un ban de acela. Când mă uit unde au fost banii, nimic", spune bărbatul. "În mai puţin de 12 ore, poliţiştii au identificat şi depistat persoanele bănuite de comiterea faptei. Au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară. Au recuperat suma de bani şi au distribuit-o persoanei vătămate", a declarat Ramona Ciofu, purtător de cuvânt IPJ Neamţ.

Poliţiştii i-au înapoiat banii bătrânului, iar cei doi hoţi, un bărbat de 44 de ani și o femeie de 46, au fost reţinuţi pentru 24 de ore.

