O poveste de dragoste cu care niciun părinte nu ar fi, probabil, de acord, s-a sfârşit tragic pentru doi români în Spania. Un tânăr de 20 de ani nu a vrut să renunţe nici în ruptul capului la relaţia pe care o avea cu o copilă de 13 ani, în ciuda faptului că niciuna dintre familii, şi desigur, nici legea, nu puteau aproba legătura dintre ei. În dimineaţa în care fiica lor a dispărut de-acasă, părinţii fetei au dat-o dispărută. Când i-au găsit salvatorii, pentru cei doi tineri era prea târziu. Vă avertizez, urmează imagini şi detalii care vă pot afecta emoţional.

Fata avea doar 13 ani, iar băiatul 20. Ambii erau români. Din cauza vârstei lor, părinţii nu au fost de acord cu relaţia.

"Conform părinților, cei doi au plecat încă de vineri dimineața de acasă din localitatea Via Mediana de Iregua. Au făcut șapte kilometri până în Laredo, unde într-un bar au petrecut ceva timp și se pare că acolo au decis să-și pună capăt zilelor. Au plecat apoi în Logronio, au căutat o zonă cu blocuri aflate în construcție. Acolo s-a petrecut tragedia, la doar 10 minute distanță de locuința părințiilor fetei", a transmis corespondentul Observator din Spania, Ciprian Bălţoiu.

Aproape de miezul nopţii, vehiculul condus de tânăr a rupt gardurile unui şantier şi s-a oprit printre cărămizi şi materiale de construcţie. Tinerii au abandonat autoturismul cu uşile deschise, farurile aprinse şi motorul pornit. Au alergat pe scări până spre etajul nouă al clădirii. De unde s-au aruncat în gol.

"Din câte știm, relația romantică dintre cei decedaţi a fost dezaprobată de familie. De asemenea, am aflat că chiar ieri, familia acestei fete de 13 ani raportase dispariția, cu câteva ore mai devreme", a declarat jurnalistul spaniol Miriam Gonzalez.

Sistemul de supraveghere al şantierului a declanşat alarma. Poliţiştii şi medicii sosiţi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru cei doi tineri.

"Camerele de securitate le-au surprins intrarea și au alertat compania de construcții și poliția, care au găsit ambele corpuri fără viață când au sosit", a mai spus Miriam Gonzalez.

Niciunul dintre cele două corpuri nu prezintă urme ale unor violenţe. Astfel că ipoteza anchetatorilor duce clar către o sinucidere. Poliţia a anunţat că a intrat în posesia imaginilor de pe camerele de supraveghere dar că nu vor fi făcute publice.

