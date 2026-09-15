Diplomele și calificările profesionale, digitalizate la nivel european. Ce schimbări sunt prevăzute

Comisia Europeană a adoptat marți, 15 septembrie, Pachetul privind mobilitatea echitabilă a forței de muncă (Fair Labour Mobility package), care garantează drepturi sociale clare pentru toată lumea, în orice țară din Uniune, indiferent de locul în care oamenii aleg să locuiască și să muncească. Pachetul va permite lucrătorilor să își dovedească și să își revendice drepturile la securitate socială și asigurări de sănătate și să își valorifice calificările oriunde în UE, acestea urmând să fie recunoscute oficial în cazul profesiilor reglementate. Totodată, vor fi introduse noi norme și instrumente pentru o mai bună protecție a lucrătorilor mobili împotriva abuzurilor și pentru eliminarea procedurilor administrative lente și complexe care îngreunează recrutarea de personal sau furnizarea de servicii în UE de către companii.

Una dintre principalele măsuri vizează digitalizarea diplomelor și calificărilor, astfel încât acestea să poată fi păstrate și transmise în format electronic prin Portofelul european pentru identitate digitală. Scopul este ca persoanele care își caută un loc de muncă sau se mută într-un alt stat UE să își poată dovedi mai ușor studiile și competențele, fără proceduri administrative complexe. De asemenea, oamenii își vor putea echivala calificările profesionale în orice stat membru, indiferent de limbă: termenele de recunoaștere sunt reduse cu peste 60%, de la 3 luni la maxim 5 săptămâni pentru majoritatea cazurilor.

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Documentele de securitate socială, disponibile online

Pachetul prevede și instituirea Pașaportului european de securitate socială (ESSPASS). Prin acesta, cetățenii ar urma să poată solicita și primi online documente care atestă drepturile de securitate socială, inclusiv documente necesare atunci când lucrează temporar într-un alt stat membru.

Documentele vor putea fi stocate în Portofelul UE pentru identitate digitală și prezentate direct de pe telefon, iar autoritățile vor putea verifica mai rapid și mai sigur autenticitatea lor.

Comisia estimează că digitalizarea documentelor transfrontaliere va genera economii pentru companii, furnizorii de servicii medicale și inspectorii de muncă, inclusiv prin reducerea timpului necesar verificărilor.

Recunoașterea calificărilor, extinsă la mai multe profesii

O altă măsură vizează recunoașterea calificărilor profesionale în alte state membre. Comisia propune proceduri mai scurte și mai simple, pentru a reduce perioada de așteptare și costurile administrative asociate recunoașterii unei calificări.

În prezent, șapte profesii beneficiază de recunoaștere automată la nivel european: medic, asistent medical generalist, moașă, medic dentist, farmacist, medic veterinar și arhitect. Comisia a adoptat acum un cadru comun de formare pentru fizioterapeuți, ceea ce deschide calea către recunoașterea automată a acestei profesii.

Pentru etapa următoare sunt vizate încă zece profesii, printre care ingineri constructori, tehnicieni de laborator biomedical, electricieni, arhitecți peisagiști, terapeuți ocupaționali, tehnicieni de radiologie, educatori și personal de îngrijire a copiilor.

Mai multe controale care vizează munca nedeclarată

Pachetul propune și consolidarea Autorității Europene a Muncii (ELA), pentru ca inspectoratele naționale să poată coopera mai eficient în cazul companiilor care operează în mai multe state membre.

Autoritățile vor putea identifica mai bine situațiile cu risc și organiza controale comune, inclusiv pentru verificarea plății salariilor și a respectării condițiilor de muncă. Comisia susține că măsura ar contribui atât la protejarea lucrătorilor, cât și la combaterea concurenței neloiale între angajatori.

Potrivit estimărilor Comisiei Europene, implementarea integrală a pachetului ar putea genera beneficii de aproximativ 6 miliarde de euro până în 2040, prin recunoașterea mai rapidă a calificărilor, verificarea digitală a documentelor de securitate socială și reducerea costurilor administrative.