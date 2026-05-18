Directorul televiziunii din Moldova, demisie după scandalul de la Eurovision: "Am evitat să dau indicații"

Directorul televiziunii din Republica Moldova, Vlad Țurcanu, și-a anunțat luni demisia. Decizia vine după ce duminică un val de reacții negative a apărut în urma votului pe care juriul de la Chișinău l-a dat României în finala Eurovision.

de Redactia Observator

la 18.05.2026 , 15:53
Anunțul a fost făcut luni într-o conferință de presă. "Voi transmiste cererea Consiliului de Supraveghere TRM (TeleRadio Moldova). Chiar dacă ne-am disociat de notele juriului, votul exprimat este responsabilitatea noastră și a mea în calitate de conducător al instituției. Am evitat să dau indicații juriului. Ce s-a întamplat e un lucru grav, ieșit din comun că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între noi și cei doi vecini", a declarat Vlad Țurcanu, citat de tv8.md.

Val de reacţii după votul de la Eurovision

El a spus că a aflat de voturile juriului sâmbătă după-amiaza. "Relațiile de fraternitate pe care le avem cu Romania, precum și considerația noastră pentru Ucraina - rămân nealterate. Atitudinea noastră față de Ucraina nu este de zero puncte, iar sentimentul nostru față de România nu poate fi decât de dragoste", a mai spus acesta.

Un val de reacții negative a apărut în Republica Moldova duminică după ce juriul de la Chișinău a acordat României doar 3 puncte, iar Ucrainei 0, în finala concursului Eurovision.

