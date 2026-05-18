Un nou caz de abuz asupra unui minor vine de data aceasta din lumea boxului. Un antrenor din Bucureşti este acuzat că şi-a agresat fizic şi sexual o elevă de numai 14 ani. Doi ani ar fi durat abuzurile, iar povestea a ieşit la iveală după ce fata a început să se comporte ciudat, lucru observat de familia ei.

Este vorba despre antrenorul de box Mihai Iorgu, iar abuzurile sexuale ar fi început încă de când victima avea vârsta de 14 ani. Minora mergea la sala de antrenamente pe care o deţine bărbatul, iar acesta ar fi forţat-o să întreţină relaţii intime chiar în acea sală. Fata nu a avut puterea să spună nimănui despre aceste abuzuri până de curând când ar fi răbufnit în faţa verişoarei ei.

A fost reţinut pentru 24 de ore

Aceasta a preferat să îl contacteze pe Alex Constandachi, cunoscut şi sub numele de "Justiţiarul din Berceni", care a luat legătura cu antrenorul de box şi s-a întâlnit cu acesta. În acel moment i-a contactat şi pe poliţişti, iar antrenorul a fost luat imediat de oamenii legi şi dus la secţie pentru a da explicaţii în faţa anchetatorilor. Poliţia a emis un ordin de protecţie provizoriu de 5 zile faţă de victimă şi l-a obligat să poarte o brăţară de monitorizare, însă acesta nu a fost de acord cu măsura, motiv pentru care s-a ales cu dosar penal şi pentru nerespectarea ordinelor de protecţie.

Astăzi, 18 mai, a fost dus în faţa anchetatorilor şi reţinut pentru 24 de ore, iar în urma audierilor vom vedea dacă procurorii vor propune ca acesta să fie reţinut preventiv pentru următoarele 30 de zile.

Denisa Dicu

