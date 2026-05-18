Politica românească e în stare de alertă. După două săptămâni de Guvern interimar avem, în sfârşit consultări oficiale la Palatul Cotroceni. Adică mai durează până când va guverna cineva, asumat, ţara. Iar din declaraţiile liderilor politici la ieşirea de la întâlnirea cu Nicuşor Dan povestea consultărilor şi a negocierilor va mai dura.

Coincidenţă sau nu, astăzi toată ziua s-a vorbit despre o variantă pe care ar pregăti-o Nicuşor Dan: o doamnă premier tehnocrat. Este vorba despre Delia Velculescu, fosta şefă a misiunii FMI în Grecia, în perioada de criză economică a elenilor. Grecii i-au spus atunci "Doamna de Fier a FMI" şi o vedeau ca pe un simbol al tăierilor şi austerităţii.

Partidele nu sunt de acord cu o variantă de premier tehnocrat

E foarte greu de crezut că se va ajunge la o variantă de compromis după negocierile de la Cotroceni, atât timp cât poziţiile partidelor din fosta coaliţie au rămas ireconciliabile chiar dacă Nicuşor Dan încearcă să refacă această coaliţie pro-europeană. PNL şi USR au făcut front comun înainte de aceste consultări şi au anunţat cât se poate de clar că nu sunt dispuse să guverneze alături de PSD. Ilie Bolojan spune că nu va susţine un guvern condus de un premier tehnocrat din care să facă PSD.

În viziunea PNL şi USR, PSD ar trebui să-şi asume funcţia de premier atât timp cât s-a asociat cu partidele suveraniste din Parlament şi au spulberat fosta coaliţie de guvernare. Din perspectiva PNL se încheie orice formă de colaborare cu PSD, iar liberalii nu vor vota nicio formulă de guvernare din care face parte PSD. De cealaltă parte, Sorin Grindeanu i-a transmis preşedintelui că PSD ar fi dispus să refacă fosta coaliţie fie cu un premier politic, dar care să nu fie Ilie Bolojan, fie cu un premier tehnocrat.

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat că în viziunea sa e foarte posibil să nu se contureze o majoritate după prima rundă de consultări. Hunor mai spunea că cea mai bună variantă ar fi refacerea coaliţiei. George Simion a spus că i-a cerut preşedintelui mandatul ca AUR să guverneze cu un premier propus de AUR, însă e foarte greu de crezut că acest lucru se va întâmpla.

Cine este Delia Velculescu

Delia Velculescu este un economist român, în vârstă de 51 de ani, cu o carieră de peste două decenii în cadrul Fondului Monetar Internațional (FMI). A fost șefa misiunii FMI în Grecia în timpul crizei datoriilor guvernamentale. Velculescu lucrează în cadrul Fondului Monetar Internațional din 2002. În 2012, a devenit șefa misiunii FMI în Cipru, în contextul crizei bancare cipriote. A jucat un rol esențial în programul de bailout și în restructurarea sistemului bancar.

A fost supranumită "doamna de fier" de către presa cipriotă. Reputația ei s-a conturat în timpul acestei crize, când presa a prezentat-o drept o negociatoare dură și exigentă în privința reformelor fiscale și cerințelor impuse, potrivit The Guardian. În 2013, a fost șefă a misiunii FMI în Slovenia, iar în 2015 a devenit șefa misiunii FMI în Grecia, în timpul crizei datoriilor suverane, fiind una dintre cele mai vizibile figuri ale FMI în timpul negocierilor cu guvernul grec. Delia Velculescu continuă să dețină roluri-cheie în cadrul FMI. În noiembrie 2024 a condus misiunea FMI în Africa de Sud.

A studiat la Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" din Sibiu, unde a fost eleva lui Klaus Iohannis. A primit o bursă în 1992 și a studiat economie la Wilson College din Pennsylvania, SUA. Ulterior, și-a continuat studiile la Universitatea Johns Hopkins, unde a obținut un master și un doctorat în economie. Acolo l-a cunoscut pe soțul ei, Victor Velculescu, profesor de oncologie, originar din România. Împreună au trei copii: Stefan, Sofia şi Julia

În 2009, a publicat un studiu dedicat economiei grecești, alături de doi colegi din Departamentul European al FMI: economista spaniolă Marialuz Moreno-Badia și economistul olandez Bob Traa. Potrivit lui Lucian Croitoru, consilier pe probleme de politică monetară al guvernatorului BNR, Delia Velculescu este un economist bun, cu simț diplomatic, o bună înțelegere a politicilor FMI și o abordare practică a problemelor.

