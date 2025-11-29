O amplă operațiune de salvare montană are loc în Munții Bucegi pentru căutarea unui tânăr dispărut de o săptămână. Părinții turistului englez de 18 ani fac un apel disperat către oameni. Au publicat două fotografii cu tânărul, în speranța că cineva îl va vedea și îl va recunoaște.

"În ciuda eforturilor salvatorilor, tânărul nu a fost localizat până în prezent, deși acțiunile de căutare s-au desfășurat zilnic, cu resurse adaptate permanent condițiilor din teren. Potrivit informațiilor, el a plecat dimineața din Poiana Brașov și avea ca destinație Bran. Conform datelor, a traversat zona Diham Tacheonescu, iar ulterior a ajuns în zona Țigănești, unde a solicitat sprijin prin 112.", a transmis Iulia Pop, reporter Observator.

"Părinții băiatului sunt disperați și au făcut publice două fotografii. În una dintre imagini, poartă o jachetă vișinie, aceeași pe care o avea în momentul în care s-a rătăcit. Abia împlinise 18 ani, iar excursia reprezenta cadoul lui de ziua aniversară.", a adăugat reporterul Observator.

Persoanele care l-au văzut sau care dețin orice informații sunt rugate să contacteze de urgență Salvamont sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție.

