Brașovul continuă să petreacă la Oktoberfest. Şi cum berea curge în valuri, pofta de distracție se îmbină perfect cu halbele pline ochi. Iar pentru ca festinul să fie complet, mesele s-au umplut de bunătăți alese, gata să-i răsfețe pe toți cei prezenți.

Bere din belșug, iar cheful de distracție e la cote maxime. Așa arată Brașovul în aceste zile de sărbătoare. Deși marea petrecere se aprinde abia la lăsarea serii, pofta de voie bună nu a avut răbdare, iar iubitorii de bere au dat startul distracției încă de pe timpul zilei."

"Am vrut să încerc o bere de aceasta arămie, de care ne-au recomandat domnii aici, şi berea lor de casă", spune un vizitator.

Şi cum berea e regina festivalului, petrecăreţii se pot delecta cu nu mai puțin de 16 sortimente, de la arome clasice la gusturi surprinzătoare.

"Cea mai cerută, la momentul de faţă, este berea românească, dar este la mare căutare şi berea germană", a declarat Eugen Capră, organizator.

Iar lângă o bere bună merge de minune o friptură la grătar. Una pregătită în tihnă preţ de câteva ceasuri.

"Avem nişte piept de porc, nişte oi şi nişte vită, asezonate cu nişte legume, ardei copţi, cartofi copţi. Treaba aceasta trebuie să stea minimum şase ore, iar după aceasta între şase şi 12 ore", susţine Alexandru Bosnea, bucătar.

"Este o combinaţie între gastronomia românească şi cea bavareză, iar aici vorbim despre asocierea berii cu ciolanul, vorbim şi bineînțeles, despre partea de cârnaţi. Avem mai multe tipuri de cârnaţi", spune Eugen Capră, organizator.

Cei care vor să se bucure de tot acest spectacol culinar, dar şi de o halbă de bere, o mai pot face până pe cinci octombrie, atunci când Oktoberfest îşi închide porţile.

