Celebrul Oktoberfest a ajuns în premieră şi la Bucureşti. La festivalul bavarez din Capitală atmosfera e ca la Munchen. Cârnaţi nemţeşti, mici tradiţionali şi zeci de sortimente de bere rece din Germania. Obligatoriu, la pachet e şi muzica tradţională.

Bucureştenii petrec în stil bavarez la prima ediţie de Oktoberfest din Capitală.

"Încercăm să aducem spiritul de la Munchen şi la Bucureşti şi la Braşov şi sperăm că anul viitor în tot mai multe oraşe din România. Românii poate nu sunt obişnuiţi cum mâncarea bavareză, dar în combinaţie, duce la un lucru bun! Sunt 10 sortimente de bere nemţească, foarte cunoscute în Bavaria, bere care se serveşte şi la Oktoberfest Munchen", a declarat Sorin Ivaşcu, prezentatorul evenimentului.

"Este o activitate de familie, ne simţim foarte bine şi ne bucurăm să gustăm un pic din cultura nemţească!", a spus un participant.

Articolul continuă după reclamă

Cine vrea să înţeleagă cu adevărat ce înseamnă gustul bavarez, are unde alege!

"Avem piept de porc rulat, coaste de porc, frigărui, cârnatul Turinger, Grillwurst, este un cârnat cu chimen, cânratul weisswurst, care are în compoziţie pătrunjel, Kasekreiner, un cârnat cu caşcaval, cârnaţii picanţi. Tradiţionalul nostru ciolan. O porţie de cârnaţi cu cartofi prăjiţi costă undeva la 40 de lei, avem şi ofertă, 3 mici +1 gratis, 26 lei patru mici", a spus Gheorghe Mechenici, reprezentant restaurant grill.

Berea şi vinul au curs în valuri. Petrecăreţii s-au răsfăţat cu zeci de feluri de băuturi înaine să meargă la dans.

"Struguri, vin, facem un must proaspăt stors pe loc, miez de nucă, prune uscate la cuptor. 10 lei paharul de 400 de mililitri. Un vin roşu, fetească neagră, o busuioacă de bohotin, vă aşteptăm!", a spus Daniela Andonie, producător de vin.

Iar distracţia continuă până aproape de miezul nopţii.

"Cine vrea să trăiască experienţa Oktoberfest, o poate face până pe 9 noiembrie, iar intrarea este gratuită. Pe scenă vor urca trupe consacrate din România precum Bere Gratis, Cargo sau Iris", a transmis Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

Oktoberfest scrie istorie la Braşov de 15 ani. Peste 60.000 de oameni s-au bucurat de festivalul bavarez sub Tâmpa toamna aceasta.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Vă place cum arată Catedrala Naţională? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰