Prima zi de Crăciun este petrecută, în general, alături de familie, în liniștea și căldura căminului. Există, însă, și excepții. Vorbim despre cei care iubesc aventura şi care astăzi, la 1-2 grade Celsius, au făcut tradiționala baie în mare sau au înfruntat valurile cu kite-ul.

Cu geci peste costumele de neopren pasionații de kitesurfing s-au aventurat în valurile reci, în ciuda codului galben de vânt.

"Este un vânt rece şi dens, este fix ce ne trebuie nouă, dar ideal ar fi fost să nu fie tocmai de Crăciun, dar ce să facem, am ieșit aici și după mergem la masa de Crăciun", explică un pasionat de kitesurfing.

După atâta sport, vine şi recompensa: o masă plină si fără restricţii alimentare.

Salim a intrat dezbrăcat în apa rece ca gheaţa. De nouă ani păstrează tradiţia şi în ziua de Crăciun face baie în mare.

"Astăzi este doar vânt care accentuează frigul, dar ce să facem, ne adaptăm, pentru asta ne pregătim. Apa are în jur de 8-9 grade, e mai frig afară", a explicat Salim.

Turiştii s-au mulțumit doar cu o plimbare pe faleză.

Şi mâine, în a doua zi de Crăciun va bate vântul puternic la mare.

