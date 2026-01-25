Weekend de poveste la Straja. Mii de iubitori ai sporturilor de iarnă s-au bucurat de cei 25 de kilometri de pârtii cu zăpadă perfectă. Printre ei, mulţi copii extrem de încântaţi că au pus schiurile prima dată în picioare.

Weekendul a adus mii de turişti pe pârtia de la Straja. Alexandra a venit din Ungaria ca să se perfecţioneze.

"Este un pic dificil pentru mine, dar cred că o să reușesc să învăț.", spune Alexandra, turistă din Ungaria.

Reporter: Eşti pentru prima dată la Straja?

Alexandra: Da!

Reporter: Cum ţi se pare?

Alexandra: Este minunat.

"Există o mulţime de pârtii, pârtii pentru începători, pentru avansaţi. Este o atmosferă foarte mişto, pe pârtie se fac party-uri seara.", spune un turist.

Sunt 25 de kilometri de pârtii la Straja, iar toate sunt deschise acum, spre bucuria turiştilor.

"Bun, Ana, super! Nu uita să te relaxezi un pic. Şi prima coborâre pe pârtia mare! Iuhuu!", spune instructorul.

Reporter: Cum a fost?

Turist: Greu, dar bine, mai încrezătoare.

"Excelent! Bravo, peştişorii!", adaugă instructorul.

Reporter: De ce ai venit la munte?

Copil: Ca să învăţ să schiez.

Reporter: Şi cum ţi se pare?

Copil: Foarte frumos!

"Am găsit un instructor foarte bun pentru copii, care i-a învăţat pe toţi să schize, băieţii schiază singuri acum şi asta mică acum urmează.", precizează un părinte.

O şedinţă cu un antrenor costă în jur de 200 de lei.

"Din ce în ce mai multă lume îşi doreşte să schieze, pentru că schiatul este un sport minunat şi hobby de iarnă şi în acelaşi timp poţi să te bucuri de peisajele minunate de iarnă.", spune Alexandra Marcu, monitor schi.

"Pârtiile sunt mirifice, zăpadă bătută, administratorii se ocupă din tot sufletul. Uitaţi-vă, totul funcţionează.", spune altă turistă.

Nu doar schiatul i-a cucerit pe turişti.

Copil: Am fost cu tata pe bob.

Reporter: Şi cum a fost?

Copil: Frumos.

Reporter: Ai ţipat, ţi-a fost frică?

Copil: Nu, lui tata mai mult.

În acest sfârșit de săptămână, peste 3 mii de persoane au ajuns în stațiunea din Munții Vâlcan.

