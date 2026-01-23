Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video S-a deschis cea mai lungă pârtie de schi din țară. Unde este și ce lungime are

Vești bune pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Cea mai lungă pârtie de schi din România este, de acum, deschisă. Se află în stațiunea Straja și are nu mai puțin de 8,2 kilometri. Cum weekendul bate la ușă, turiștii sunt așteptați să o testeze chiar în aceste zile.

de Laura Ilioiu

la 23.01.2026 , 14:53

Părtia se întinde pe o suprafață de 8,2 km și oferă posibilitatea schiorilor de a coborâ de pe vârful Straja, de la aproape 1.900 de metri altitudine până la baza telegondolei din Lupeni, judeţul Hunedoara.

Este o părtie așteptată de mult timp de turiști, iar cei care au ajuns deja acolo spun că traseul este spectaculos și experiența merită încercată, mai ales pentru cei pasionați de ski.

Pe tot parcursul coborârii, schiorii se pot bucura de peisajele montane și de condiții bune de schiat.

Articolul continuă după reclamă

În prezent, domeniul schiabil din Straja are aproximativ 26 de km de părtie, iar stratul de zăpadă ajunge pe alocuri până la 2 metri, ceea ce face ca sezonul de iarnă să fie în plină desfășurare.

Laura Ilioiu Like
partie schi straja
Înapoi la Homepage
Le-au scos la vânzare! Decizia surprinzătoare a patronilor Dedeman, miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl
Le-au scos la vânzare! Decizia surprinzătoare a patronilor Dedeman, miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB?
Observator » Evenimente » S-a deschis cea mai lungă pârtie de schi din țară. Unde este și ce lungime are