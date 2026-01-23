Vești bune pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Cea mai lungă pârtie de schi din România este, de acum, deschisă. Se află în stațiunea Straja și are nu mai puțin de 8,2 kilometri. Cum weekendul bate la ușă, turiștii sunt așteptați să o testeze chiar în aceste zile.

Părtia se întinde pe o suprafață de 8,2 km și oferă posibilitatea schiorilor de a coborâ de pe vârful Straja, de la aproape 1.900 de metri altitudine până la baza telegondolei din Lupeni, judeţul Hunedoara.

Este o părtie așteptată de mult timp de turiști, iar cei care au ajuns deja acolo spun că traseul este spectaculos și experiența merită încercată, mai ales pentru cei pasionați de ski.

Pe tot parcursul coborârii, schiorii se pot bucura de peisajele montane și de condiții bune de schiat.

Articolul continuă după reclamă

În prezent, domeniul schiabil din Straja are aproximativ 26 de km de părtie, iar stratul de zăpadă ajunge pe alocuri până la 2 metri, ceea ce face ca sezonul de iarnă să fie în plină desfășurare.

Laura Ilioiu Like

Întrebarea zilei Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰