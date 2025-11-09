Antena Meniu Search
"Doamne, am băut o bere". Intersecţia în care poliţiştii i-au "vânat" pe şoferi cu câini de urmă şi etiloteste

Au fost razii aseară în Capitală şi în judeţul Ilfov. Scopul poliţiştilor, ca întotdeauna, a fost să îi prindă pe cei care conduc băuţi sau drogaţi. Iar acţiunile din ultima vreme au avut, se pare, efecte benefice - mulţi dintre cei traşi pe dreapta au trecut cu brio testul. Alţii, însă, au fost prinși pe picior greşit şi au rămas pietoni pentru 90 de zile.

la 09.11.2025 , 08:26

În Ilfov, controalele au început încă de la ora 17. Zeci de mașini au fost trase pe dreapta pentru verificări. Una dintre zonele în care polițiștii rutieri au tras pe dreapta șoferii este această intersecție din satul Găneasa. Agenții au venit cu câinii de urmă pentru a verifica autoturismele oprite. Unii șoferi au fost puși în fața etilotestelor, iar rezultatul a fost surprinzător chiar și pentru ei.

Pe lângă controalele desfășurate pe străzi, polițiștii au efectuat și mai multe percheziții domiciliare. "Polițiștii de investigații criminale verifică adresele unde se află persoanele aflate în stare de arest la domiciliu. Dar și adrese unde Poliția Română deține date că se află persoane care se sustrag urmăririi penale sau executării unor pedepse", a declarat Alexandru Bălan, adjunct IPJ Ilfov.

După controalele din Ilfov, acțiunea a continuat în București. Agenții au testat și aici șoferii, atât pentru consum de alcool, cât și de droguri. "Dacă apare din nou pozitiv, vom merge la INML. Și băgați cât mai multă salivă până se albăstrește aici în vârf".

Poliţist: Este în scădere, se va lua cea mai mică valoare. Se va reține permisul de conducere pentru o perioadă de 90 de zile, fără a se elibera o dovadă cu drept de circulație. De ce v-ați urcat băut la volan?

Șofer: Doamne, dar am băut o bere, n-am făcut nimic, mă scuzați.

"Conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive crește semnificativ riscul implicării într-un accident cu consecințe deosebit de grave. Legislația rutieră românească are toleranță zero față de consumul de alcool și substanțe psihoactive", a declarat  Claudiu Costea, Brigada Rutieră.

Brigada Rutieră a atenționat șoferii că astfel de acțiuni vor avea loc tot mai des, pentru ca drumurile să fie mai sigure pentru toți participanții la trafic.

razie politie bucuresti ilfov perchezitii
