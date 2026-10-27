Reguli noi pentru închirierea trotinetelor electrice la Bucureşti, cu restricţii de vârstă şi de circulaţie. Regulamentul votat astăzi de consilierii municipali la propunerea primarului general vizează şi firmele care le închiriază.

Noile reguli se vor aplica peste două luni și toți de atunci trotinetele electrice din București vor mai putea fi închiriate doar de cei care au împlinit vârsta de 18 ani. Cu o singură excepție, o pot face și cei cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, însă doar dacă dețin un permis de conducere de categoria A1 sau B1.

Cum vor fi verificate vârstele celor care vor închiria

Operatorii care dau spre închiriere astfel de trotinete sunt obligați să implementeze sisteme electronice în acest sens și evident că și polițiștii locali vor face verificări, așa că toți cei care închiriază trotinete electrice în București sunt obligați să aibă la ei și un buletin. Vorbim și despre restricții ale zonelor unde au voie să pătrundă cu trotinetele electrice pe teritoriul municipiului București.

Articolul continuă după reclamă

Nu au voie pe alei, nu au voie în parcuri, nu au voie în zonele pietonale, iar accesul va fi complet interzis în centrul istoric al capitalei, acolo unde nu vor mai avea voie nici măcar să își parcheze trotinetele pe care le-au închiriat. Vorbim despre această limită de vârstă de 18 ani, care se aplică în București doar în cazul trotinetelor electrice închiriate.

Ce reguli sunt pentru cei care deţin o trotinetă electrică proprie

Cei care dețin o trotinetă electrică proprie se supun regulilor din codul rutier care prevede o vârstă minimă de doar 14 ani. La doar o săptămână de la difuzarea campaniei Observator, în care se arată cât de periculoase pot deveni trotinetele electrice în lipsa regulilor clare și mai ales unitare.

Senatorii au votat un proiect de lege prin care îi obligă pe cei care folosesc trotinete sau biciclete electrice să poarte cască de protecție, indiferent de vârstă. Așteptăm așadar în cel mai scurt timp și un vot final pe acest proiect în Camera Deputaților. Observatorul va continua să arate pericolul și să ceară lege pentru aceste trotinete, fără de lege.