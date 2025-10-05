Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani

Antena Meniu Search
O doctoriţă implicată în scandalul şpăgilor de la Casa Județeană de Pensii Bihor a murit sâmbătă într-un accident rutier. În maşină Anei Guţ au fost găsite sume importante de bani.

Accidentul în care şi-a pierdut viaţa Ana Guț a avut loc pe drumul dintre localităţile Miersig și Tinca, judeţul Bihor. În mașina condusa de fosta doctoriță în vârstă de 70 de ani se afla şi fratele ei, de 63 de ani. Impactul a fost fatal pentru amândoi.

"Din primele investigații efectuate la fața locului s-a stabilit faptul că un autoturism care se deplasa din direcția Leș spre localitatea Mersig, din motive necunoscute, peirde controlul asupra direcției de deplasare, a intrat pe sensul opus și a intrat în coliziune laterală cu un copac. În urma accidentului, din păcate, două persoane și-au pierdut viața. În urma cercetărilor, vom stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs acest eveniment deosebit de grav", a transmis Adrian Cioară, șeful Serviciului Rutier Bihor.

În 2015, Ana Guț fusese acuzată că transformase activitatea medicală într-o adevărată fabrică de bani. În doar 25 de zile, anchetatorii au documentat peste trei sute de acte de luare de mită, sumele ajungând la zeci de mii de lei și mii de euro. Perchezițiile au scos la iveală bani ascunși în cabinet, în apartament și chiar în mașină. Procesul s-a încheiat anul trecut, când faptele au fost prescrise, iar instanța a dispus doar confiscarea banilor primiți ilegal.

