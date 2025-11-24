Antena Meniu Search
O doctoriță de familie cunoscută în Constanța a fost găsită fără viață în canalul Dunăre-Marea Neagră. Femeia în vârstă de 50 de ani era căutată de familie încă de vineri, atunci când dispăruse de acasă.

de Andreea Filip

la 24.11.2025 , 13:33

Femeia în vârstă de 50 de ani era medic de familie şi avea cabinete în comuna Ion Corvin, dar şi în oraşul Constanţa. Dispariţia ei de vineri i-a îngrijorat pe apropiaţi care au alertat autorităţile. Trupul ei a fost găsit în zona podului de la Murflatar, acolo unde poliţiştii au identificat autoturismul. Medicii chemaţi la faţa locului au constatat decesul.

Medicul ar fi suferit de depresie

Surse din anchetă susţin că medicul ar fi suferit de depresie. Ar fi avut mai multe probleme personale şi profesionale pe care nu a mai putut să le gestioneze. În plus, localnicii spun că doctoriţa nu mai putea face faţă programului de la locul de muncă. Oamenii din comunitate sunt şocaţi, nu se aşteptau la un astfel de gest.

Oamenii spun că era un medic foarte bun, îi ajuta mereu când aveau nevoie, ba chiar venea special pentru ei atunci când era în oraş pentru a le rezolva problemele. Femeia avea un fiu în vârstă de 15 ani.

