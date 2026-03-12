Ce ar trebui să măncăm pentru o viaţă sănătoasă? Mai multe legume, carne sau doar să mâncăm mai puţin? În căutarea longevităţii, dietele devin un adevărat stil de viaţă. Vegetarienii decid să renunţe la carne, considerând că aceasta este calea. Alte persoane fac exact opusul şi consumă carne la fiecare masă, pentru a avea un surplus de proteine. Pentru unii, respectarea fastingului (perioada de repaus alimentar) este cel mai important. Toate aceste abordări conduc spre întrebarea: unde se termină sănătatea și unde începe riscul? Medicii sunt de părere că nu tot ce este în vogă este sănătos. Vorbim în cele ce urmează cu cei care s-au reinventat prin dietă. Invitată într-un interviu special la Observator 16, Anca Hâncu, medic diabetolog şi coordonator al primului centru de medicina stilului de viaţă din România.

Teodora Tompea: Şi ca să aducem puţină claritate apropo de diete, ce facem, Anca Hâncu este medic diabetolog şi coordonator al primului centru de medicina stilului de viaţă din România, aici în studioul Observator. Bună ziua! Mulţumesc tare mult că sunteţi cu noi la Observator. Medic nutriţionist. Care este până la urmă cea mai periculoasă dietă pe care dvs. o vedeţi acum?

Anca Hâncu: În acest moment, dieta cu apă, care înseamnă o restricţie completă alimentară, adică un post negru, pe care din câte văd, multă lume îl ţine câteva zile consecutiv, chiar 21 de zile. Este un fasting extrem, cum ar veni, post cu apă, am văzut eu pe internet şi este extrem de periculos. Duce la nişte deficienţe nutriţionale fantastice, plus că, duce după aceea la tulburări de comportament alimentar. Sigur, produce scădere în greutate, dar noi trebuie să ne uităm să schimbăm puţin obiectivul. Obiectivul nu e scăderea în greutate cu orice preţ.

Teodora Tompea: Păi nu asta vrem toţi?

Articolul continuă după reclamă

Anca Hâncu: Obiectivul este o greutate sănătoasă şi păstrarea sănătăţii. Noi scădem în greutate ca să fim sanatoşi, nu ca să ne îmbolnăvim.

Teodora Tompea: Da, corect, dar aţi menţionat de internet, că aţi văzut pe internet de ce ascultăm mai mult Tik Tok-ul, Internetul, reţelele sociale?

Anca Hâncu: Probabil este mai facil, probabil este prezentat uşor. Aşa şi învaţă cei care ăpun clipuri pe internet, să le facă scurte, să le facă interesante. Lumea se uită şi lumea nu are răbdare, nu ştie să caute, să citească materiale științifice. Ar fi ideal să meargă la un medic, un medic nutriționist, care să le explice, să stea, medicul care asta face, citește studii, vede analize, meta-analize și ia niște decizii personalizat pentru pacientul din fața sa.

Teodora Tompea: Medic nutriționist, dar sunt foarte mulţi specialişti, specialişti care fac cursuri, şi din nou pot să cadă într-o capcană.

Anca Hâncu: Ar fi important să fie medic. Medicul evaluează și toți parametrii biochimici, analize de sânge, și ia decizia și în funcție de alte boli asociate. Și poate trimite, în colaborare după aceea cu alți medici specialiști, și ia deciziile cele mai bune.

Teodora Tompea: Apropo tot de internet, pentru că este acest trend, care credeți că este cea mai mare capcană? Sau haideți să-i spunem poate chiar direct, să mergem cumva direct în problemă, minciună pe care internetul o vinde acum în privința dietelor?

Anca Hâncu: Este legat, bineînțeles, de acea viteză. Totul pe internet te slăbește acum. Şi îi face, din păcate, pe pacienţi să nu mai aibă răbdare. Un pacient care a ajuns la supragreutate sau obezitate a depus acele kilograme în timp, în 5 ani, în 10 ani sau poate într-un an. Lucrurile se remit, greutatea aceea, obezitatea aceea se va remite în timp, în câteva luni. Scăderea sănătoasă în greutate este între jumătate de kilogram și un kilogram pe săptămână. Vin pacienți care după ce scad 3-4 kg într-o lună, sunt foarte supărați că n-au scăzut destul, pentru că pe internet se promit 10-15 kg într-o săptămână. Acestea, bineînțeles, sunt obiective incorecte și obiectivul se stabilește împreună cu medicul, în cabinetul de consultație.

Teodora Tompea: Mai avem 40 de secunde și vreau să-mi spuneți cum ar arăta o dietă ideală, foarte pe scurt, vă rog.

Anca Hâncu: Modelul alimentar mediteranean, stilul de viață mediteranean: vegetale, fructe, cereale integrale, leguminoase, nucifere, uleiul de măsline ca principală sursă de grăsime. Gătim, pregătim în casă, mâncare proaspătă, evităm alimentele ultraprocesate, uităm de alcool și facem multă mișcare.

Teodora Tompea: Deci cred că, de fapt, dieta potrivită este cea care presupune organizare și sacrificii. Cam asta ar fi concluzia de astăzi după discuția cu medicul nutriționist. Și mare atenție! Dacă ne inspirăm de pe internet, să fie ceva care să ni se şi potrivească, până la urmă. Anca Hâncu, mulțumesc mult de tot pentru că ați fost cu noi la Observator și pentru sfaturi.

Anca Hâncu: Şi eu mulţumesc de invitaţie!

Cezara Radu Like

Întrebarea zilei Este România o ţară sigură, aşa cum a declarat preşedintele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰