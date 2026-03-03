O persoană a decedat, luni, după ce în locuinţa sa din comuna Bogdana a izbucnit un incendiu, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui.

Un bărbat din Vaslui a murit ars în propria casă, după ce ambulanţa chemată a rămas împotmolită pe drum - Profimedia

În urma evenimentului, soţia bărbatului a făcut atac de panică, iar locuinţa a fost distrusă.

"Detaşamentul de Pompieri Vaslui a intervenit în data de 02 martie, în jurul orei 15:00, la un incendiu de locuinţă în localitatea Găvanu, comuna Bogdana. Nu au fost surprinse persoane în locuinţă în momentul izbucnirii incendiului. La faţa locului s-a intervenit cu o autospecială de stingere şi o autocisternă transport apă cu opt militari. Ajunşi la locul evenimentului, pompierii au constatat ca arderea se manifesta în interiorul locuinţei, pe o suprafaţă de aproximativ 100 de metri pătraţi cu pericol de extindere şi la acoperişul casei. Din primele informaţii, o persoană de sex masculin aflată la faţa locului a intrat în stop cardio-respirator, fiind trimis şi un echipaj TIM care, în momentul sosirii la locul evenimentului a efectuat manevrele de resuscitare, dar, din păcate, la scurt timp persoana a fost declarată decedată. O altă persoană aflată la faţa locului, respectiv o femeie a suferit un atac de panică, fiind transportată la UPU Vaslui", au transmis reprezentanţii ISU Vaslui, conform Agerpres.

Reprezentanţii ISU au informat despre caz după ce evenimentul a devenit public pe reţelele de socializare, mai multe persoane exprimându-şi revolta din cauza faptului că autospecialele plecate la intervenţie ar fi ajuns târziu după ce au rămas împotmolite.

Articolul continuă după reclamă

"Cu privire la evenimentul de la Găvanu, comuna Bogdana, comunicăm faptul că apelul a fost la ora 14:50, iar echipele de intervenţie au ajuns la faţa locului la ora 16:01 din cauza calităţii drumului din zona respectivă", a declarat Edmond Cozma, din cadrul ISU Vaslui.

Poliţiştii au demarat cercetări în acest caz, urmând să stabilească împrejurările producerii incidentului.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Vă temeţi de conflictul din Orientul Mijlociu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰