Doi bărbaţi au fost reţinuţi de procurorii Parchetului General, după o serie de furturi spectaculoase comise în sate din mai multe judeţe. Suspecţii forţau uşile magazinelor, smulgeau din podea aparatele self pay şi le duceau în locuri izolate pentru a le sparge şi a fura banii, potrivit News.ro. Prejudiciul estimat este de 300.000 de lei.

Doi bărbaţi, arestați după jafuri cu aparate self-pay. Au incendiat maşini pentru a-şi şterge urmele

Poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au pus în executare 5 mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal privind furturi din societăţi comerciale, de/din aparate de tip self pay, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, distrugere prin incendiere şi punerea în circulaţie a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat pe drumurile publice.

15 furturi şi maşini incendiate pentru a şterge urmele

"Din cercetări a reieşit că, în perioada ianuarie-februarie 2024, persoanele bănuite ar fi săvârşit 15 furturi din societăţi comerciale (dintre care 10 din/de aparate de tip self pay), 5 furturi de autovehicule, 5 furturi de plăcuţe de înmatriculare, o distrugere prin incendiere auto, precum şi 13 fapte de punere în circulaţie sau conducerea unui autovehicul cu numere false", a arătat, vineri, Poliţia Română.

Suspecţii ar fi acţionat, cu preponderenţă, în zone rurale, şi ar fi forţat uşile de acces ale magazinelor cu corpuri contondente, iar, după ce ar fi intrat, ar fi smuls din podea aparatele de plată self pay, pe care le-ar fi transportat până la autoturisme.

"Din cercetări a reieşit faptul că, la săvârşirea faptelor, persoanele cercetate ar fi folosit pentru deplasarea şi transportul bunurilor autoturisme pe care le-ar fi sustras anterior din parcuri de vânzări auto, din judeţele Prahova, Buzău, şi Dolj, cărora le-ar fi montat plăcuţe cu numere de înmatriculare sustrase de la alte autoturisme şi le-ar fi schimbat la un anumit interval de timp. În unele situaţii, autoturismele sustrase ar fi fost abandonate de către aceştia şi le-ar fi incendiat pentru înlăturarea probelor de orice natură care ar putea duce la identificarea lor ulterioară", a adăugat Poliţia.

Aparatele self pay sustrase ar fi fost deschise în zone izolate, prin forţarea sistemelor de asigurare, fiind scoase sumele de bani din interior şi ulterior abandonate.

Prinşi în trafic, la Găeşti

Prejudiciul estimat până în prezent este de aproximativ 300.000 de lei.

Potrivit sursei citate, în perioada mai-iunie 2025, suspecţii ar fi comis 5 furturi din societăţi comerciale (3 din aparate de tip self pay), 3 furturi de plăcuţe de înmatriculare, 3 fapte de punere în circulaţie sau conducerea unui autovehicul cu numere false şi 6 infracţiuni de conducere fără permis.

Joi dimineaţă, poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Poliţiei oraşului Găeşti, au organizat dispozitive pentru depistarea, oprirea şi imobilizarea în trafic a autoturismului folosit de suspecţi, analizând posibilitatea nerespectării indicaţiilor poliţiştilor.

Astfel, la vederea unui echipaj de Poliţie care staţiona, suspecţii care se deplasau cu un autoturism au intrat într-o spălătorie situată pe DN 7, la intrarea în oraşul Găeşti, pentru ca şoferul autoturismului să facă schimb de locuri cu unul dintre pasageri.

În acel moment, autoturismul a fost blocat de către echipajele de poliţie, procedându-se la identificarea şi imobilizarea tuturor ocupanţilor.

"Din verificările efectuate, s-a fost stabilit faptul că autoturismul era condus de către un bărbat, din judeţul Prahova, care nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie. De asemenea, în autoturism se mai aflau alte două persoane, un bărbat şi o femeie", a mai arătat Poliţia.

Reţinuţi pentru furt calificat şi alte infracţiuni

În urma celor 5 percheziţii domiciliare, au fost descoperite şi ridicate obiecte de vestimentaţie care ar fi fost folosite de suspecţi la săvârşirea infracţiunilor.

Doi bărbaţi au fost reţinuţi, pentru 24 de ore, fiind cercetaţi pentru furt calificat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, distrugere prin incendiere şi punerea în circulaţie a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat pe drumurile publice.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care au avut loc faptele şi tragerea la răspundere penală a persoanelor bănuite.

