Pompierii Detașamentului Petroșani au intervenit luni pe strada Funicularului, după ce două persoane au căzut într-o groapă formată în carosabil.

Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, care a mobilizat de urgență o autospecială de descarcerare, containerul multi-risc, un echipaj SMURD și unul al Serviciului de Ambulanță Județean, precizează ISU.

Ajunși la fața locului, salvatorii au găsit doi bărbați căzuți într-o groapă adâncă de aproximativ un metru și cu un diametru de 80 de centimetri, creată prin prăbușirea asfaltului. Victimele au fost scoase în siguranță și evaluate de echipajele medicale, ulterior fiind transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Zona a fost balizată de către pompieri, iar cazul a fost preluat de instituțiile competente pentru cercetări.

