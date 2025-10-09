Doi bărbați au murit după ce motocicleta lor s-a izbit de două autoturisme în Mureș

Tragedie pe un drum judeţean din judeţul Mureş. Doi bărbaţi, de 19 şi 31 de ani şi-au pierdut viaţa, după ce motocicleta pe care se aflau a lovit o maşină şi apoi un alt autoturism. Impactul a fost devastator.

Accidentul cumplit s-a petrecut în localitatea Stejăriş, aproape de lăsarea serii. La un moment dat, tânărul de 19 ani, care conducea motocicleta, a depăşit un camion în grabă.

Neatenţia care a urmat a fost fatală atât pentru el, cât şi pentru bărbatul de 31 de ani, care îl însoţea. Tânărul s-a izbit cu putere de maşina care circula în faţă. După impact, motocicleta a ajuns pe contrasens, unde s-a izbit de un alt autoturism.

"Ambii pacienţi în stop cardiorespirator. Pentru unul s-a iniţiat manevre de resuscitare, dar din păcate fără rezultat. Iar la celălalt s-a declarat decesul", a declarat un reprezentant UPU Suceava.

Articolul continuă după reclamă

Martorii spun niciunul nu purta echipament de protecţie.

"Aveau viteză mare, 130 minim. Nicio şansă... eu nu am văzut să aibă cască", a declarat un domn.

Şoferii celor două maşini, unul de 28 de ani şi celălalt de 62, au scăpat ca prin urechile acului.

"Eu cum veneam aşa a intrat motorul în mine şi m-au băgat în şanţ", a declarat şoferul unei maşini.

Ambii bărbaţi au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Poliţiştii au deschis un dosar pentru ucidere din culpă şi vor să pună cap la cap toate detaliile accidentului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați cumpărat aur pentru investiții? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰