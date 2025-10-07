Doi bărbați din Bistrița-Năsăud au înhămat un cal la o mașină de teren. Animalul, chinuit sub ochii unui copil

Doi bărbați de 44 de ani, respectiv 22 de ani, au fost reținuți, după ce, în spațiul public au apărut imagini în care aceștia au pus un cal să tragă un autoturism de teren, sarcină vădit disproporționată față de capacitatea animalului. Totul s-a petrecut în prezența unui copil.

În urma cercetărilor și probelor administrate în cadrul unui dosar penal, luni, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Bistrița-Năsăud au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a doi bărbați, de 44 și 22 de ani, ambii din Rodna.

Cei doi se află în prezent în arestul IPJ Bistrița-Năsăud, fiind cercetați pentru schingiuirea animalelor.

"În fapt, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat din oficiu ca urmare a apariției în spațiul public a unor imagini în care cei doi, în calitate de proprietari ai unor cai și în prezența unui minor, l-ar fi determinat pe unul dintre cai să tracteze o autoutilitară, deși sarcina era vădit disproporționată față de capacitatea fizică a acestuia. Totodată, calul ar fi fost lovit în mod repetat și împins să depună eforturi peste limitele sale naturale, comportamente susținute și încurajate de mai multe persoane care au asistat la cele întâmplate", transmite, marți, Poliția Bistrița-Năsăud.

Cei doi bărbați vor fi prezentați marți procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud în vederea dispunerii unor noi măsuri preventive. Cercetările în acest caz sunt continuate de către polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Bistrița-Năsăud, în vederea documentării faptelor sub toate aspectele.

