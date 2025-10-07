Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Doi bărbați din Bistrița-Năsăud au înhămat un cal la o mașină de teren. Animalul, chinuit sub ochii unui copil

Doi bărbați de 44 de ani, respectiv 22 de ani, au fost reținuți, după ce, în spațiul public au apărut imagini în care aceștia au pus un cal să tragă un autoturism de teren, sarcină vădit disproporționată față de capacitatea animalului. Totul s-a petrecut în prezența unui copil.

de Redactia Observator

la 07.10.2025 , 12:12
maşină de poliţie Animalul, chinuit sub ochii unui copil - Shutterstock

În urma cercetărilor și probelor administrate în cadrul unui dosar penal, luni, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Bistrița-Năsăud au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a doi bărbați, de 44 și 22 de ani, ambii din Rodna.

Cei doi se află în prezent în arestul IPJ Bistrița-Năsăud, fiind cercetați pentru schingiuirea animalelor.

"În fapt, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat din oficiu ca urmare a apariției în spațiul public a unor imagini în care cei doi, în calitate de proprietari ai unor cai și în prezența unui minor, l-ar fi determinat pe unul dintre cai să tracteze o autoutilitară, deși sarcina era vădit disproporționată față de capacitatea fizică a acestuia. Totodată, calul ar fi fost lovit în mod repetat și împins să depună eforturi peste limitele sale naturale, comportamente susținute și încurajate de mai multe persoane care au asistat la cele întâmplate", transmite, marți, Poliția Bistrița-Năsăud.

Articolul continuă după reclamă

Cei doi bărbați vor fi prezentați marți procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud în vederea dispunerii unor noi măsuri preventive. Cercetările în acest caz sunt continuate de către polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Bistrița-Năsăud, în vederea documentării faptelor sub toate aspectele.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

cal masina bistrita nasaud
Înapoi la Homepage
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: “Voi, proştilor şi incompetenţilor!”
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: &#8220;Voi, proştilor şi incompetenţilor!&#8221;
Cu ce obiecte deosebite s-a întors Irina Fodor din Asia Express. Fără ce nu a putut pleca din Filipine, Vietnam și Coreea
Cu ce obiecte deosebite s-a întors Irina Fodor din Asia Express. Fără ce nu a putut pleca din Filipine, Vietnam și Coreea
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut scutire de la plata taxei judiciare. Ce s-a întâmplat cu vila de 600.000 de euro din Primăverii
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut scutire de la plata taxei judiciare. Ce s-a întâmplat cu vila de 600.000 de euro din Primăverii
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Comentarii


Întrebarea zilei
Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday?
Observator » Evenimente » Doi bărbați din Bistrița-Năsăud au înhămat un cal la o mașină de teren. Animalul, chinuit sub ochii unui copil