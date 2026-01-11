Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Trei bărbați din Maramureș, arestați preventiv după ce ar fi violat o tânără de 20 de ani

Trei bărbați cu vârste între 23 și 37 de ani au fost reținuți și arestați preventiv pentru 30 de zile fiind suspectați că au violat o tânără de 20 de ani din Maramureș.

de Redactia Observator

la 11.01.2026 , 08:20
Maşină de poliţie Trei bărbați din Maramureș, arestați preventiv după ce ar fi violat o tânără de 20 de ani - Hepta

„În fapt, la data de 9 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tăuții Măgherăuș au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 20 de ani, a fost victima unei infracțiuni de viol. Cercetările au fost preluate de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, iar din probatoriului administrat s-a reținut faptul că trei bărbați, cu vârste cuprinse între 23 și 37 de ani, ar fi întreținut raporturi sexuale neconsimțite cu o tânără de 20 de ani, în timp ce se aflau într-un imobil din localitatea Ilba”, transmite Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Vineri, cei trei suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, iar sâmbătă, la cererea procurorului, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă a suspecților pe o perioadă de 30 de zile.

Autoritățile au aminti că cei trei bărbați se bucură de prezumția de nevinovăție.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

maramures viol barbati
Înapoi la Homepage
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Ivona, fiica actorului Mugur Mihăescu, a dezvăluit sexul bebelușului. Modul inedit în care a ales să dea marea veste
Ivona, fiica actorului Mugur Mihăescu, a dezvăluit sexul bebelușului. Modul inedit în care a ales să dea marea veste
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să renunţaţi la gaze?
Observator » Evenimente » Trei bărbați din Maramureș, arestați preventiv după ce ar fi violat o tânără de 20 de ani