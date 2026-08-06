Sondaj: Peste jumătate dintre copiii cu părinţi la muncă în străinătate vor ca aceştia să revină în ţară

Despărțirea de părinții plecați la muncă în străinătate continuă să lase urme adânci în viața copiilor rămași acasă. Un sondaj realizat de Salvați Copiii România arată că aproape șase din zece copii își doresc ca părinții lor să se întoarcă în țară, în timp ce unul din cinci ar prefera să se mute alături de ei peste hotare. Rezultatele evidențiază impactul emoțional al migrației asupra celor mici și nevoia de a păstra legături strânse în ciuda distanței.

Mai mult de jumătate dintre copiii români cu părinţi la muncă în străinătate vor să-i aibă din nou acasă - Sursa: Profimedia

Potrivit comunicatului transmis joi de organizaţie, sondajul a fost realizat în cadrul unui proiect finanţat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, în rândul copiilor beneficiari ai programelor Salvaţi Copiii care au părinţii plecaţi la muncă în străinătate.

Deşi părinţii sunt plecaţi, aceştia rămân principala sursă de sprijin emoţional pentru mulţi dintre copii. În momentele dificile, 44% dintre ei spun că primul sprijin îl caută la părinţi, chiar şi de la distanţă, ceea ce subliniază importanţa menţinerii unei comunicări constante între părinţi şi copii. Alţi 23% apelează la un profesor, consilier şcolar sau asistent social din cadrul şcolii ori al organizaţiei Salvaţi Copiii; 16% la rudele cu care locuiesc, precum bunicii sau alte persoane din familie; 13% la un prieten, în vreme ce 4% declară că nu cer ajutor nimănui.

Experienţa separării este însoţită, pentru mulţi copii, şi de schimbări în relaţiile cu cei din jur. 35% dintre respondenţi au declarat că au simţit că alţi copii de la şcoală sau chiar unii adulţi se poartă diferit cu ei, deoarece părinţii lor sunt plecaţi la muncă în altă ţară. Dintre aceştia, 71% afirmă că au fost ironizaţi sau trataţi într-un mod neplăcut, în timp ce 29% spun că au beneficiat de mai multă atenţie, sprijin şi ajutor. Pentru 52% dintre copii, relaţiile cu cei din jur au rămas neschimbate după plecarea părinţilor la muncă în străinătate.

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Întrebaţi cât de des reuşesc să vorbească cu părinţii despre lucrurile care îi supără sau îi bucură în mediul şcolar, 39% dintre copii au răspuns că fac acest lucru zilnic, 27% de câteva ori pe săptămână, 12% o dată pe săptămână, 17% mai rar, iar 4% preferă să discute despre aceste aspecte cu altcineva.

Organizaţia Salvaţi Copiii România lansează activităţile din cadrul ediţiei 2026 a proiectului "Sună-i zilnic! Conexiune dincolo de graniţe", finanţat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni şi adresat părinţilor români care muncesc în străinătate. Proiectul face parte din campania naţională multianuală cu acelaşi nume, care reuneşte, sub acelaşi concept, o serie de iniţiative menite să sprijine copiii rămaşi în ţară şi familiile acestora. Pe lângă activităţile dedicate părinţilor din diaspora, campania include acţiuni adresate persoanelor în grija cărora rămân copiii, membrilor comunităţii şi specialiştilor din domeniile asistenţei sociale şi educaţiei, cu scopul de a susţine bunăstarea emoţională a copiilor şi menţinerea relaţiei acestora cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate. Campania se bucură de susţinerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, a Poliţiei de Frontieră Române şi Aeroporturilor Craiova, Cluj-Napoca, Iaşi, Suceava.

Scopul proiectului este creşterea gradului de conştientizare a părinţilor români care muncesc în alte state cu privire la nevoile copiilor rămaşi acasă, necesitatea menţinerii comunicării cu aceştia şi cu persoanele în grija cărora au rămas şi a legăturii cu comunitatea de provenienţă.

Proiectul se va desfăşura în perioada iulie-octombrie, iar bugetul aprobat este de 351.086 lei.