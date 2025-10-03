Bărbat reţinut după ce a lovit cu maşina un alt bărbat care a vrut să îl împiedice să parcheze neregulamentar în faţa Spitalului Universitar/ Agresorul voia să oprească acolo pentru ca soţia lui să meargă la spital.

Un bărbat de 47 de ani a fost reţinut după ce a lovit cu maşina un alt bărbat, care a vrut să îl împiedice să parcheze neregulamentar în faţa Spitalului Universitar din Bucureşti. Victima a fost luată pe capotă pe distanţă scurtă, ulterior fiind lovită şi la nivelul corpului. Şoferul dorea să oprească acolo pentru ca soţia lui să meargă la spital.

Reprezentanţii Poliţiei Capitalei au anunţat, vineri, că un bărbat de 47 de ani este cercetat pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, conform news.ro.

Scandalul a pornit după ce bărbatul de 49 de ani nu a vrut să îl lase pe celălalt să parcheze în faţa unei unităţi medicale.

Articolul continuă după reclamă

"În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, la data menţionată, în jurul orei 08.00, în timp ce se afla în faţa unei unităţi medicale, bărbatul de 47 de ani ar fi avut o discuţie în contradictoriu cu bărbatul de 49 de ani, întrucât cel din urmă l-ar fi atenţionat că ar fi parcat neregulamentar. În acest context, bărbatul de 49 de ani s-ar fi poziţionat în faţa autovehiculului, iar conducătorul auto l-ar fi acroşat, deplasându-se cu acesta pe capotă, pe o distanţă scurtă. Ulterior, ar fi agresat fizic persoana vătămată, lovind-o la nivelul corpului, tulburând astfel ordinea şi liniştea publică", a transmis sursa citată.

Şoferul a fost testat de către un echipaj din cadrul Brigăzii Rutiere, cu privire la consumul de băuturi alcoolice, rezultatul fiind negativ.

Bărbatul de 47 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰