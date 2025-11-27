Au făcut o farsă la 112 şi au alertat mai multe echipaje de poliţie. Doi adolescenţi din Vrancea au sunat la numărul de urgenţă să anunţe că cineva este în pericol de moarte. Când s-au trezit cu agenţii la poartă, cei doi au fugit de acasă.

O alarmă falsă a pus pe jar autoritățile din Mărășești, după ce doi minori au sunat la 112 și au simulat o agresiune domestică. Incidentul s-a petrecut pe 25 noiembrie 2025, la ora 22:51, când un operator 112 a preluat un apel în care se auzeau strigăte de ajutor și o voce masculină care amenința cu violența.

Mai multe echipaje de intervenție ale Poliției au intervenit de urgență pentru verificarea sesizării. În urma cercetărilor din teren, forțele de ordine au descoperit că alarma era falsă, apelul fusese efectuat de doi copii, în vârstă de 14 și 15 ani, aflați acasă.

Pentru a-și ascunde fapta, minorii au scos cartela SIM din telefon, au distrus-o și au fugit de acasă imediat ce au observat echipajele în zonă. Au fost însă identificați de polițiști și au recunoscut că apelul la 112 a fost o "glumă".

Gluma i-a costat scump: fiecare a fost sancționat contravențional cu o amendă de 2.000 de lei, în baza OUG nr. 34/2008, care reglementează funcționarea Serviciului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

